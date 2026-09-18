Tg2 Costume & Società, l’edizione del 16 settembre 2026: palinsesto e temi affrontati

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L’edizione di Tg2 Costume & Società andata in onda il 16 settembre 2026 alle 13:30 ha aggiornato il pubblico sui principali temi di attualità selezionati dalla rubrica del Tg2.

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Scopri come fare

La trasmissione è indicata come rubrica del Tg2 sotto la direzione di Antonio Preziosi. La curatela dell’edizione è affidata a Rocco Tolfa e Francesco Paolo Cozza.

Tra i temi evidenziati nella pagina della rubrica figurano il ritorno a scuola, la morte di Emma Bonino, l’US Open 2026, la Mostra del cinema di Venezia, la guerra in Ucraina e la crisi con l’Iran.

La scheda online della rubrica riporta inoltre le aree tematiche seguite dalla redazione, tra cui ambiente, arti e spettacolo, cronaca, esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e viaggi. Nella pagina sono presenti riferimenti alle testate e ai servizi informativi Rai, oltre agli inviti a seguire la rubrica sui canali social.