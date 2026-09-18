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Tg2 Costume & Società, l’edizione del 16 settembre 2026: palinsesto e temi affrontati

Tg2 Costume & Società del 16/09/2026 (ore 13:30): direzione Antonio Preziosi, a cura di Rocco Tolfa e Francesco Paolo Cozza. Temi: scuola, Emma Bonino, US Open, Venezia, Ucraina, Iran.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’edizione di Tg2 Costume & Società andata in onda il 16 settembre 2026 alle 13:30 ha aggiornato il pubblico sui principali temi di attualità selezionati dalla rubrica del Tg2.

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Scopri come fare

La trasmissione è indicata come rubrica del Tg2 sotto la direzione di Antonio Preziosi. La curatela dell’edizione è affidata a Rocco Tolfa e Francesco Paolo Cozza.

Tra i temi evidenziati nella pagina della rubrica figurano il ritorno a scuola, la morte di Emma Bonino, l’US Open 2026, la Mostra del cinema di Venezia, la guerra in Ucraina e la crisi con l’Iran.

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La scheda online della rubrica riporta inoltre le aree tematiche seguite dalla redazione, tra cui ambiente, arti e spettacolo, cronaca, esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e viaggi. Nella pagina sono presenti riferimenti alle testate e ai servizi informativi Rai, oltre agli inviti a seguire la rubrica sui canali social.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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