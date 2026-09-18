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Mondiale 2027, la FIA conferma il calendario: 24 GP, sprint anche a Montecarlo e Monza

Formula 1 2027: calendario FIA con 24 Gran Premi in 22 Paesi su cinque continenti. Si parte il 14 marzo in Bahrain, si chiude il 12 dicembre ad Abu Dhabi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La Fia e la Formula 1 hanno ufficializzato il calendario del Mondiale 2027: la stagione conterà ancora 24 Gran Premi, distribuiti in 22 Paesi su cinque continenti, con avvio in Bahrain il 14 marzo e chiusura ad Abu Dhabi il 12 dicembre.

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Sul circuito di Sakhir sono inoltre previsti i test pre‑campionato, in programma dal 24 al 27 febbraio. Tra le novità del calendario spiccano i ritorni di Portimão e Istanbul: il Gran Premio del Portogallo è fissato per il 18-20 giugno, mentre la gara in Turchia si svolgerà dall’1 al 3 ottobre.

Fuori dal calendario invece l’Olanda, il cui contratto è giunto al termine, e Barcellona. Il circuito catalano tornerà nel 2028 nell’ambito dell’alternanza con il Belgio.

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Le Sprint Race aumentano: passeranno da sei a dieci appuntamenti. Per la prima volta nel format delle gare brevi entreranno Montecarlo e Monza. Oltre a questi due tracciati, il programma Sprint sarà presente nei weekend di Bahrain, Australia, Giappone, Canada, Gran Bretagna, Brasile, Qatar e Abu Dhabi.

La conferma del calendario segue l’approvazione del Consiglio Mondiale del Motorsport, che ha ufficializzato date e sedi per il campionato 2027.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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