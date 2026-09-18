Bimbo di 9 anni muore in incidente tra Caravaggio e Masano: madre e fratellino in condizioni gravissime

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Un bambino di 9 anni, Darek Szczesny, è morto mercoledì sera, 16 settembre, in un incidente avvenuto intorno alle 18.15 lungo la strada provinciale che collega Caravaggio alla frazione di Masano, in provincia di Bergamo.

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Secondo le prime ricostruzioni, la Mercedes GLA station wagon su cui viaggiava il bambino, guidata dalla madre A. P., 44 anni, ha perso aderenza subito dopo una curva. L’auto ha abbattuto un cartello stradale e ha terminato la corsa contro un albero a margine della carreggiata.

A bordo c’era anche il fratellino di 6 anni. Alcuni automobilisti di passaggio hanno prestato i primi soccorsi e hanno lanciato l’allarme al 112. All’arrivo del personale sanitario, per Darek non c’era più nulla da fare.

I primi rilievi delle forze dell’ordine hanno accertato che il bambino era regolarmente allacciato al seggiolino, ma l’impatto avrebbe comunque provocato traumi fatali al collo.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale e l’elisoccorso. La madre e il fratello di 6 anni sono stati estratti dalle lamiere in condizioni gravissime e trasportati d’urgenza in ospedale a Bergamo, dove si trovano attualmente ricoverati in prognosi riservata.