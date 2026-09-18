Madre travolta da un camion della nettezza urbana muore mentre accompagna la figlia di 9 anni a scuola

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Una tragedia incredibile è avvenuta questa mattina intorno alle 8. La vittima della strada questa volta è una donna di 42 anni, travolta e uccisa questa mattina da un camion della nettezza urbana in manovra, mentre accompagnava la figlia di nove anni a scuola a Passarella, frazione di San Donà di Piave. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 lungo via Paolo VI.



La vittima, madre di tre figli, di origini albanesi, stava percorrendo la strada insieme alla figlia più piccola quando il mezzo, in servizio per Veritas, con una dinamica che dovrà essere accertata, l’ha investita e la povera donna è rimasta incastrata sotto il veicolo.

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Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, ma nonostante l’immediato intervento, per la 42enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.



La bambina di nove anni non ha riportato ferite. Per proteggerla dalla scena, i docenti dell’istituto scolastico l’hanno accompagnata subito all’interno del plesso e l’hanno assistita nell’immediato.

Il mezzo coinvolto è un automezzo della raccolta rifiuti in servizio per Veritas; dai primi accertamenti emerge che l’investimento è avvenuto durante una manovra del camion lungo via Paolo VI. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni su eventuali procedimenti in corso o su responsabilità penali.



I rilievi della polizia locale proseguiranno per ricostruire passo dopo passo la sequenza degli eventi: dagli spostamenti del mezzo alle condizioni del tratto stradale, fino alle testimonianze raccolte fra i presenti. Le autorità valuteranno anche ogni elemento utile a chiarire i tempi e le modalità dell’impatto.

La presenza dei vigili del fuoco ha reso possibile il recupero del corpo e l’accesso all’area per i soccorsi; gli operatori sanitari hanno al contempo prestato assistenza alla minore e alle persone presenti. Sul posto sono intervenuti inoltre i responsabili comunali per coordinare le attività di emergenza.



Non essendovi al momento comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda di raccolta rifiuti né altre note investigative, le indagini rimangono l’unico strumento per fare luce su quanto accaduto. Le autorità locali continueranno le verifiche nelle prossime ore per completare la ricostruzione della dinamica.