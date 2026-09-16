Paola La Salvia presenta “I Malacarni” alla Fondazione OLITEC di Collalto Sabino

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Il 19 settembre 2026, alle 15:00, la Fondazione OLITEC ospiterà nella sua sede di Collalto Sabino la presentazione del libro I Malacarni, firmato da Paola La Salvia, tenente colonnello della Guardia di Finanza. L’incontro, basato sul volume edito da Gambini, è rivolto esclusivamente al personale, ai volontari e agli amici della Fondazione.



Il libro sarà il punto di partenza per un confronto sul mutamento delle organizzazioni mafiose: una trasformazione che non si limita al territorio ma si allarga fino a strutture transnazionali. L’analisi proposta dall’autrice si concentra sulle modalità con cui queste organizzazioni si intrecciano con reti economiche e finanziarie a livello internazionale.

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Un altro tema centrale dell’appuntamento riguarda l’impiego delle tecnologie digitali nei meccanismi criminali. L’incontro intende dunque esaminare come strumenti e piattaforme informatiche possano essere sfruttati da reti illecite per ampliare la loro capacità operativa e per nascondere flussi economici.



La discussione non sarà confinata alla tecnica investigativa. Verranno esplorate anche le ricadute di tali fenomeni sulla vita delle comunità locali, sulla correttezza del mercato e sulle opportunità di sviluppo dei territori. Il dialogo tra l’autrice e i partecipanti cercherà di mettere in luce le connessioni tra il crimine organizzato e il tessuto economico-sociale.



L’iniziativa si inserisce nell’impegno formativo della Fondazione OLITEC, che ha scelto di dedicare un momento di approfondimento a un tema considerato centrale per chi si forma nel campo dell’innovazione. Secondo la Fondazione, comprendere gli spazi d’azione e gli strumenti della criminalità organizzata è una componente necessaria per chi lavora o studia dati, reti e sistemi digitali.



Nel corso dell’incontro si porrà l’accento sul rapporto tra competenze tecniche e responsabilità etiche. Le abilità nell’uso delle tecnologie acquistano significato pieno se accompagnate dalla consapevolezza dei rischi che il loro impiego può comportare in termini di legalità e tutela dell’economia legale.



La formula dell’evento prevede un confronto diretto con l’autrice: la presentazione del libro sarà seguita da uno spazio di dialogo, in cui gli allievi e i partecipanti potranno porre domande e approfondire i temi trattati nel volume.

L’obiettivo è rendere accessibili questioni complesse, collegando l’esperienza istituzionale dell’autrice alle istanze formative dei presenti.



L’appuntamento è programmato presso la sede della Fondazione OLITEC in via Roma 60 a Collalto Sabino. Essendo organizzato come evento interno, non è aperto al pubblico esterno.



Per questioni organizzative e informazioni pratiche si invita a rivolgersi alla Segreteria di Presidenza della Fondazione OLITEC.