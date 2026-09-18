Ilary Blasi riaccende il Grande Fratello Vip: cast completo, opinioniste, format e calendario

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Giovedì 17 settembre si è riaccesa la casa del Grande Fratello Vip: alla conduzione è tornata Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste confermate Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La padrona di casa è rientrata subito dopo le nozze celebrate domenica 13 settembre con Bastian.

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Scopri come fare

Il cast è stato svelato giorno dopo giorno sui canali social del programma. Tra i concorrenti confermati ci sono volti noti e nuove leve: Simone Annicchiarico (56), Alex Belli (43), Carmen Di Pietro, Giacomo Gallani (creator con 175mila follower), Jonathan Kashanian (vincitore di un’edizione del 2004), Marina La Rosa (49), Megan Ria, Federica Morello, Moreno Morello, Michelle Masullo (28), Alessandro Roncaccia (25), Guendalina Tavassi, Andreas Muller (30), Valeria Marini (59), Giancarlo Danto, Piera Meloni, Alessandro Varsi e Giulia Provvedi (32).

Nel cast vengono inoltre ricordate esperienze pregresse: Alex Belli è diventato di recente padre ed è stato già partecipante del reality, Marina La Rosa era nella prima edizione, Jonathan Kashanian è un ex vincitore, Andreas Muller è noto per la vittoria ad Amici, mentre Giancarlo Danto ha partecipato a The 50 Italia. Si segnala anche che nelle settimane scorse si è parlato di una valutazione della partecipazione di Andreas Muller assieme alla compagna Veronica Peparini.

La produzione ha riattivato l’Open House martedì 15, consentendo a quattro concorrenti — Carmen Di Pietro, Piera Meloni, Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian — di entrare prima nella casa. Un ingresso inatteso è stato quello di Francesca Manzini, presente in veste di ospite e impegnata come coreografa nelle prove di un balletto insieme ai concorrenti.

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, la novità più rilevante, ancora non ufficiale, potrebbe essere la divisione della casa in due fazioni: da una parte i veterani dei reality, dall’altra i debuttanti. La produzione avrebbe pensato a questa struttura per alterare le dinamiche di gioco, ma la conferma definitiva sarebbe attesa nelle puntate.

La prima puntata del 17 settembre ha registrato subito momenti di tensione in studio. Selvaggia Lucarelli ha pungolato la conduttrice su alcune ricorrenze personali, mentre in apertura sono stati presentati i primi concorrenti. Nel corso della serata la Lucarelli ha inoltre sollevato questioni relative a un “defollow” di Elodie nei confronti di Megan Ria, ipotizzando gelosie per un’amicizia con Franceska; Megan Ria ha respinto la ricostruzione definendola “un gossip becero”.

Dopo le prime nomination, il televoto — che in questa fase non elimina ma assegnerebbe un’immunità — ha visto finire al centro dell’attenzione Carmen Di Pietro, Giancarlo Danto, Federica Morello e Moreno Morello.

Programmazione e durata

La trasmissione è partita il 17 settembre, ma Ilary Blasi ha già fissato un secondo appuntamento per sabato 19 settembre: si tratta di una collocazione provvisoria, perché dalla settimana successiva il programma tornerà alla programmazione abituale del lunedì e del venerdì. Stando al regolamento diffuso da Mediaset, la durata prevista è di circa 75 giorni, con conclusione fissata indicativamente per il 1° dicembre, salvo eventuali cambiamenti o allungamenti.

Tra i meccanismi previsti per questa edizione figura anche il cosiddetto “biglietto di ritorno”: un’estrazione casuale che permetterebbe a un concorrente precedentemente eliminato di rientrare nella casa.

Dove seguire il reality

Oltre alle puntate in prima serata, sono previsti diversi appuntamenti quotidiani: i daytime andranno in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 13:40; su Italia 1, dal lunedì al venerdì, in onda pochi minuti prima delle 19; su La5, dal lunedì al venerdì, intorno alle 12. Chi desidera seguire le dirette può collegarsi a Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) e alla piattaforma Mediaset Infinity.

Contesto

La ripartenza del programma arriva a breve distanza dall’ultima edizione, conclusa con la vittoria di Alessandra Mussolini, che è stata poi scelta da Maria De Filippi come opinionista di Uomini e Donne. Nell’avvio di questa nuova edizione, i toni annunciati puntano a una conduzione più leggera dopo le controversie che hanno interessato il passato del format.