Lucilla a Ipercity il 10 ottobre: firmacopie e presentazione del libro per bambini “Arriva Lucilla. Raggi di felicità”

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Sabato 10 ottobre 2026, alle 16.30, la cantante e performer Lucilla sarà ospite del centro commerciale Ipercity per un incontro rivolto a bambini e famiglie, durante il quale presenterà il suo nuovo libro illustrato e firmerà le copie ai fan.

L’appuntamento è pensato come un pomeriggio dedicato ai più piccoli: oltre all’autografo sarà possibile scattare fotografie e trascorrere qualche minuto con la protagonista, figura ormai nota nell’offerta musicale e spettacolare per l’infanzia.



Il volume in oggetto si intitola Arriva Lucilla. Raggi di felicità. Si tratta di una storia illustrata che segue il viaggio del personaggio — descritto come proveniente dal Sole — alla scoperta del buio e delle proprie paure. Pur essendo un personaggio solare, anche Lucilla deve confrontarsi con il timore dell’oscurità; il racconto accompagna i lettori nel percorso di conoscenza e superamento delle ansie infantili attraverso incontri, scoperte, musica e fantasia.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare



Lucilla non è solo una voce: è anche una performer che unisce canto e danza. Con una laurea in Scienze dell’Educazione alle spalle, l’artista ha costruito un personaggio pensato per il pubblico dei più piccoli, capace di coniugare intrattenimento e contenuti educativi. I suoi spettacoli e i suoi brani hanno raggiunto un pubblico familiare ampio, seguendo linee narrative e musicali rivolte all’infanzia.



L’evento organizzato da Ipercity si inserisce nelle iniziative di inizio ottobre del centro commerciale, che quest’anno celebra il ventesimo anniversario. La responsabile della struttura ha espresso soddisfazione per la scelta di aprire le celebrazioni con un’iniziativa dedicata alle famiglie, sottolineando l’importanza di programmi pensati per i più piccoli come momento di aggregazione per la clientela.



Per partecipare al firmacopie è richiesta la prenotazione online: il numero di posti è limitato a 200 partecipanti. Ogni prenotazione vale per un singolo libro; le famiglie possono presentarsi con una copia già in loro possesso oppure acquistare il volume durante l’evento presso la Libreria Mondadori presente nel centro.



L’incontro rappresenta un’occasione per vedere dal vivo un personaggio che coniuga elementi artistici e didattici, e per offrire ai bambini un’esperienza tangibile legata alla lettura e alla musica. Il contenuto del libro, pensato per affrontare con leggerezza temi come la paura del buio, si presta a momenti di ascolto e di gioco, favorendo una lettura condivisa tra genitori e figli.



I dettagli operativi e la modulistica per la prenotazione sono disponibili online. Informazioni e prenotazioni: https://bit.ly/LucillaIpercity e www.ipercity.it.