Filippo Nardi accusato di sessismo e molestie: arriva l’hashtag #fuorinardi

Polemiche a non finire su Filippo Nardi, il nuovo concorrente del Grande Fratello VIP che secondo il popolo del web merita l’immediata esclusione. Sessismo, molestie, volgarità: questi e altri i “reati” implicati all’italo-inglese che hanno spinto gli utenti a coniare per lui l’hashtag #fuorinardi. Sul fatto si è espresso anche Il Messaggero che gli ha dedicato un articolo: ma cos’è successo?

Filippo Nardi e Maria Teresa Ruta

Secondo il quotidiano romano, Filippo Nardi avrebbe adocchiato Maria Teresa Ruta mentre dormiva con la testa appoggiata su Pierpaolo Pretelli. L’italo-inglese avrebbe commentato “Quanto mi pagate se la ‘teabaggo’?” immaginando di strusciarle le parti intime sul viso. Non solo: avrebbe aggiunto che “se fosse l’ultima donna sulla terra, dai, una sveltina, metterei la punta”. A rincarare la dose ci ha pensato Biccy.it che ha trascritto la frase “Maria Teresa secondo me è borderline, non sono un medico ma secondo me è così. Borderline sì, ma anche psicosi a momenti”.

Filippo Nardi e le altre

Ma non c’è solo Maria Teresa Ruta tra le “vittime” dell’italo-inglese. Secondo il Messaggero Filippo Nardi avrebbe detto a Dayane Mello (che si era bagnata con l’acqua): “Hai visto? Si è bagnata quando mi ha guardato”, a Giulia Salemi “Mettiti a 90” e a Samantha De Grenet “mettiti davanti a me così ti guardo il c**o”. “Battute sessiste di cui non sentivamo davvero il bisogno”. Come se non bastasse, avrebbe definito “cicciottella” Adua Del Vesco che ha sofferto di anoressia.

L’hashtag #fuorinardi

Digitando su Twitter l’hashtag #fuorinardi spuntano altre “battute” dell’italo-inglese. Tra video e citazioni si legge: “Sembra di stare ad Amsterdam, quelle due sono in sconto, quella invece ha più esperienza”, (riferendosi a Adua Del Vesco) “quanti p***lli hai visto nella tua vita? Uno? Vuoi vederne quattro adesso? Così ti rendi conto un po’, fai il paragone” e (parlando con Samantha De Grenet) “ho avuto tantissimi rapporti con tutte le tue foto che guardavo vent’anni fa”. Ciliegina sulla torta una frase a Giulia Salemi: “Giulia, non tiro fuori il p***llo, però se esce m’esce per sbaglio”.

La reazione dei fan

I tweet contro Filippo Nardi sono centinaia. Pulisciveleno scrive “È assurdo che in un reality così seguito, soprattutto da giovani, debba andare avanti un concorrente viscido che parla di malattie mentali in modo sbagliato e che porta tutti i discorsi sullo sfondo sessuale”, gli fa eco Elisabetta che aggiunge “Il suo problema è che si nasconde dietro lo humor inglese, che però non consiste certamente nell’oggettificare la donna in questo modo ne dire certe schifezze. Se non lo mandano via è la volta buona che smetto di guardare questa m***a”. A loro si aggiunge Manu (“Nardi mi ricorda quei vecchi rattusi che ti palpando il sedere sui bus”), Stefy (“Non bastano tutti i completini da finto Lord a ripulire Nardi. Peracottaro era e peracottaro resta”) ma soprattutto Outofmind che si auspica “facciamo fare il record a Filippo Nardi?? La prima volta 13 giorni, questa volta 8″.

Verranno presi provvedimenti? Come finirà l’esperienza di Filippo Nardi al Grande Fratello VIP?

