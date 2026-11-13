Sul 45° parallelo: dal confine alpino alla foce del Po tra risaie, vigneti e castelli

Il viaggio lungo il 45° parallelo attraversa il Nord Italia da Montgenèvre fino alle lagune di Boccasette, dove il Po termina la sua corsa nell’Adriatico. Lungo la linea immaginaria si alternano paesaggi agricoli, borghi storici e sorprese naturalistiche.

Sulla strada, accanto a un capannone su cui qualcuno ha scritto “We make fog here”, un paio di ibis sacri si aggira in un fosso: un segnale della trasformazione degli ecosistemi locali e della diminuzione delle nebbie, ridotte dai cambiamenti climatici e dalla riduzione dell’inquinamento che un tempo tratteneva le goccioline d’acqua.

Il tratto tra Lombardia e Piemonte è segnato da cartelli che indicano il parallelo e l’ingresso nell’Oltrepò. Qui il clima può oscillare fino a 15 gradi Celsius, condizione che favorisce il Pinot Noir usato per spumanti metodo classico. L’area è definita la “latitudine del vino”: la stessa fascia di cielo ospita vitigni come Cabernet, Viognier, Nebbiolo e Areni Noir. Tra i prati ronzano le api Apis mellifera ligustica, agevolate dall’abbondanza di erba medica e dal susseguirsi delle fioriture. A Casteggio Luca Bonizzoni alleva 2.000 arnie e produce il raro miele indaco, descritto per la sua leggerezza e per l’assenza di dolcezza stucchevole.

All’alba le risaie di Livorno Ferraris si presentano come praterie galleggianti dal colore senape; trattori aspettano ombreggiati davanti a cascine. Qui si trova Tenuta Colombara, sede di un museo dedicato alle mondine e produttrice di Acquerello, il riso invecchiato otto anni molto apprezzato dagli chef. Il fondatore Piero Rondolino ricorda che all’inizio molti ritenevano impossibile coltivare riso a questa latitudine, perché cereale tropicale. Nei pressi si distingue una ciminiera della centrale nucleare di Trino Vercellese: negli anni Sessanta la centrale era la più potente al mondo, superando le controparti statunitensi e francesi e producendo tredici volte l’elettricità necessaria all’intera provincia di Vercelli. Poi vennero Chernobyl, i referendum, i cambiamenti ambientali e le politiche energetiche che hanno segnato il territorio.

Rondolino osserva che le risaie locali non sembrano in pericolo e sottolinea un adattamento pratico alle variazioni climatiche: “Per ogni decimo di grado che la temperatura sale, posso aumentare la produzione. E se i campi si asciugano prima, posso seminare il riso direttamente nel terreno asciutto.” L’irrigazione continua è garantita dall’acqua che scende dalla Val d’Aosta, raggiunge Ivrea e alimenta i campi tramite canali e un’opera idraulica commissionata nel XV secolo da Yolande di Savoia.

A sud, Alluvioni Piovera conserva nel nome la memoria delle piene del Tanaro che per secoli spazzarono via il paese. Il sindaco Gian Piero Borsi governa senza opposizione e ricorda che “ancora oggi, quando vogliamo descrivere una macchia paludosa, la chiamiamo tanaromorta”. Nel bar del paese viene presentato il conte Niccolò Calvi, che vive con la moglie e il figlio Alessandro nel castello di Piovera, una fortezza dei Visconti circondata da giardini secolari.

Il castello fu tra le prime residenze storiche ad aprirsi al pubblico; ospita un’antica limonaia ora adibita a spazio per cerimonie, un museo delle arti e dei mestieri, sessanta stanze che fungono anche da scenario per un grande gioco di escape room e una galleria di sculture naturali ricavate da tronchi. Nel suo laboratorio il conte ha messo a punto un gioco su carta con tremila disegni associati a tremila parole, apprezzato dalle scolaresche che frequentano le visite. Prima di congedarsi consiglia una sosta gastronomica da Manuela, dove un carrello offre 140 formaggi diversi.

Proseguendo lungo il parallelo si incontrano Bassignana, attraversata dalla ciclabile VenTo che collega Venezia a Torino, e Novi Ligure con il Museo dei Campionissimi dedicato a Fausto Coppi e Costante Girardengo. Verso il tramonto alcuni raggi portano i viaggiatori alle Cantine Ballabio, dove una panchina a forma di farfalla domina la vigna e invita a fermarsi.

Km dopo km, il filo immaginario del 45° parallelo svela una geografia che mette in fila produzioni agricole, storia e biodiversità: un Nord denso di contrasti, dal profumo del riso alle colline di vigneti fino alle foci dove si coltivano ostriche rosa tra terra e mare.