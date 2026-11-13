Mattarella al Quirinale premia i campioni paralimpici: appello su strutture e pari dignità

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale, il 12 novembre 2026, gli atleti italiani che si sono distinti ai campionati mondiali paralimpici di quest’anno. Alla cerimonia erano presenti sei campioni individuali e la Nazionale italiana di basket in carrozzina, medaglia d’argento ai Mondiali di Ottawa.

Erano accompagnati dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis. I campioni presenti sono Flavio Menardi (parabob), Andrea Biancalani (paraciclismo), Tommaso Starec (tiro a segno), Serena Banzato (paratriathlon), Fabrizio Cormons (paratrap) e Daniela Rosa Pierri (blind tennis).

Nel suo intervento Mattarella ha sottolineato che esistono talenti non ancora espressi e che permangono ostacoli da rimuovere per permettere a tutti di praticare sport. Ha richiamato l’attenzione sull’insufficiente rete di strutture e sui pregiudizi ancora da combattere, oltre a segnalare situazioni che frenano l’impegno sportivo di molti giovani.

Il Capo dello Stato ha inoltre evidenziato come i risultati raggiunti siano frutto di impegno, sacrificio e lavoro di squadra, coinvolgendo preparatori, staff medico e accompagnatori. Ha invitato i ragazzi e le ragazze a farsi esempio per le nuove generazioni, ringraziando gli atleti anche per il ruolo civico che interpretano oltre al primato sportivo.

Marco Giunio De Sanctis ha rimarcato che i sacrifici degli sportivi sono gli stessi a prescindere dalla partecipazione a Olimpiadi o Paralimpiadi e che la parità deve riguardare l’intero movimento sportivo olimpico e paralimpico. Ha indicato come obiettivo la ricerca, insieme al Governo, di risorse non solo economiche ma anche tecniche e organizzative per dare piena e pari dignità al movimento.

Dal confronto con gli atleti sono emerse anche testimonianze personali. Serena Banzato ha definito l’incontro come il massimo riconoscimento per chi dedica la vita al tricolore, ricordando di aver affrontato numerosi interventi chirurgici e una lunga battaglia contro la malattia, e di aver trovato nello sport un aiuto fondamentale per la rinascita. Tommaso Starec, 18 anni, ha descritto il 2026 come un anno di consacrazione sportiva, con l’ulteriore traguardo dell’anticipata qualificazione per i Giochi del 2028, un risultato che gli attribuisce grande responsabilità.