Colao: più ingegneri e risorse per fronteggiare la minaccia hacker

Vittorio Colao, ex amministratore delegato di Vodafone e già ministro per l’Innovazione tecnologica, ha lanciato un appello sull’urgenza di rafforzare la difesa nazionale contro gli attacchi informatici. Secondo Colao è necessaria “un’accelerazione” nelle politiche e nelle risorse dedicate al tema.

L’ex manager ha indicato la carenza di competenze tecniche come un punto critico: servono più ingegneri e una diversa distribuzione delle professionalità rispetto alla composizione attuale, che vede una presenza relativa di giuristi. Parallelamente, ha sottolineato la necessità di maggiori risorse umane e finanziarie.

Colao ha richiamato l’attenzione sull’impatto dell’intelligenza artificiale, che rende ancora più cruciali competenze e investimenti specifici. Per questo motivo ha avvertito che non è sufficiente affidarsi a un singolo Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’intervento di Colao è datato 13 novembre 2026 e segnala, a suo avviso, la necessità di un’azione tempestiva e articolata per affrontare la crescente sfida degli attacchi hacker.