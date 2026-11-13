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HomenotizieColao: più ingegneri e risorse per fronteggiare la minaccia hacker

Colao: più ingegneri e risorse per fronteggiare la minaccia hacker

Vittorio Colao avverte che per contrastare gli attacchi hacker servono più ingegneri e risorse umane e finanziarie; con l’AI l’urgenza aumenta, un solo Pnrr non basta.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Vittorio Colao, ex amministratore delegato di Vodafone e già ministro per l’Innovazione tecnologica, ha lanciato un appello sull’urgenza di rafforzare la difesa nazionale contro gli attacchi informatici. Secondo Colao è necessaria “un’accelerazione” nelle politiche e nelle risorse dedicate al tema.

L’ex manager ha indicato la carenza di competenze tecniche come un punto critico: servono più ingegneri e una diversa distribuzione delle professionalità rispetto alla composizione attuale, che vede una presenza relativa di giuristi. Parallelamente, ha sottolineato la necessità di maggiori risorse umane e finanziarie.

Colao ha richiamato l’attenzione sull’impatto dell’intelligenza artificiale, che rende ancora più cruciali competenze e investimenti specifici. Per questo motivo ha avvertito che non è sufficiente affidarsi a un singolo Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’intervento di Colao è datato 13 novembre 2026 e segnala, a suo avviso, la necessità di un’azione tempestiva e articolata per affrontare la crescente sfida degli attacchi hacker.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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