Allarmi bomba nelle scuole: 77 istituti evacuati, mail sospette partite da Taiwan e Filippine

Milano, 12 novembre 2026 — Nuova ondata di allarmi bomba ha colpito istituti scolastici in diverse città italiane, provocando evacuazioni e controlli nelle strutture interessate.

Secondo quanto riferito, le segnalazioni sono arrivate via email a 3.788 indirizzi e hanno determinato l’evacuazione di 77 istituti. A Milano e a Roma le indagini sono state affidate all’Antiterrorismo.

Tra le verifiche svolte, polizia cinofila e artificieri hanno ispezionato l’Istituto comprensivo statale Simona Giorgi, in Viale Brianza 14, nell’ambito delle operazioni di sicurezza dopo le minacce ricevute. Le autorità hanno rilevato che alcune delle email segnalate provenivano da Taiwan e dalle Filippine.

Le attività investigative e i controlli di sicurezza sono proseguiti nelle ore successive agli allarmi, con l’obiettivo di accertare natura e responsabilità delle minacce.