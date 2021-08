‘Fails’ Nordest a fianco dell’Associazione ‘Contiamoci’

Riceviamo

e pubblichiamo.

• Considerato che dal giorno 6 agosto abbiamo diramato un appello urgente all’UNITA’ DI

TUTTE LE FORZE, SINDACALI, ASSOCIAZIONISTICHE, INDIVIDUALI ECC,

• constatato che l’attuale Governo ha oramai accelerato le sue politiche repressive e di

attacco frontale ai diritti costituzionali ma anche alle più elementari leggi di civiltà,

minando la civile convivenza, discriminando soggetti, dividendo e installando non più solo

paura ma anche odio a piene mani tramite i suoi massimi esponenti con dichiarazioni

inaudite, pericolose e gravissime,

FAILS -NORDEST, rispettando la sua preannunciata vocazione a non cercare protagonismi,

ma a creare invece concretamente una REALE FORZA ALTERNATIVA ALL’ ATTUALE SISTEMA,

ha visto l’associazione “CONTIAMOCI” come un naturale alleato sia per la sua

forza impattante e potente che ha avuto il merito di bucare il muro dei media nonostante le

oggettive difficoltà e ostilità, sia per la sua prospettiva aggregante di espansione e progettualità in

ogni campo del mondo del lavoro con fine ultimo DIGNITA’ E LIBERTA’ DEL POPOLO.

Pertanto FAILS NORDEST, stante l’emergenza ANTIDEMOCRATICA in atto da

parte del partito unico di REGIME, comunica a iscritti e simpatizzanti che da subito,

immediatamente, si crea una FATTIVA COLLABORAZIONE CON

L’ASSOCIAZIONE “CONTIAMOCI”, CREANDO UNA SINERGIA DI AZIONE E DI INTENTI,

mettendo a disposizione il nostro Caf, le nostre esperienze per

quanto riguarda l’ambito delle CONCILIAZIONI/VERTENZE sindacali, sia per quanto riguarda il

comparto sanità, che per ogni settore produttivo ove siamo presenti attualmente (scuola,

alimentaristi, chimici, cartario, trasporti merci logistica, vetro, multiservizi, metalmeccanico ecc).

La sede operativa di TRIESTE , VIA DEI GIACINTI 30 E LA prossima apertura della sede di

Udine , diventano quindi anche casa naturale dell’associazione “ CONTIAMOCI”.

AUGURIAMOCI BUONA COLLABORAZIONE, BUONE SINERGIE, e

BUON LAVORO ,

PER LA DIGNITA’ E LIBERTA’ DEI NOSTRI POPOLI,

UNITA’, UNITA’ UNITA’!

‘Fails’ Nordest