Elisabetta Gregoraci: “Briatore mi trascurava”. Il paparazzo: “Lei lo tradiva”

Nuova puntata della querelle a distanza tra Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore.

Dopo le accuse della showgirl di aver “rinunciato alla sua vita per stargli accanto” la replica dell’imprenditore che le ha chiesto di rinunciare al mantenimento, la concorrente del Grande Fratello VIP ha spiegato il motivo che avrebbe messo fine al rapporto: “Mi trascurava molto: il giorno del funerale di mia madre mi ha lasciata sola“.





Tutto è partito dalla domanda di Patrizia De Blanck: “L’hai lasciato per tutte le donne che andavano e venivano?” alla quale Elisabetta ha risposto: “No, perché mi trascurava molto” rivelando la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “Se ne è andato il giorno del funerale di mia madre perché doveva andare in discoteca. Io da quel giorno non l’ho più perdonato”.

La madre, Melina, è morta nel 2010, lo stesso anno in cui è nato il figlio Nathan Falco. La relazione, però, è continuata fino al 2017.

“Muore mia mamma, io ero in Calabria, mi dice ‘vengo’. È arrivato ed è andato via – ha proseguito la showgirl – Lui non è cattivo. È perché non sa gestire queste cose. Alle quattro mi disse: ‘Beh, andiamo, c’è l’inaugurazione del locale’. E quella cosa non sono riuscito a perdonargliela, perché non si fa. Io sono sempre stato accanto a lui quando stava male e questa cosa mi ha ferito tanto”.





La De Blanck ha commentato “Quando sposi degli uomini così, e te lo dice chi conosce queste situazioni, o ti fai la tua vita o li lasci”, ma la showgirl ha aggiunto: “Ti do la mia giovinezza, un figlio e davanti a una cosa così… da lì si è rotto qualcosa. È roba molto delicata questa, ero stremata da questa cosa, poi sono stata male perché mi sono trovata anche i paparazzi al funerale”.

La Gregoraci sembra aver dimenticato, quindi, i “tradimenti” dichiarati in passato. In una puntata di “Vieni da Me” aveva svelato: “Sempre meglio non saperlo, ma secondo me sì. Io sono un po’ detective e rompiscatole. Ho beccato in passato messaggi di varie signorine che, diciamo, erano molto gentili. Ad alcuni messaggi rispondevo io: ‘Oggi sei cascata male, vatti a fare un giro’. Poi ho comunque perdonato, perché erano cose abbastanza soft“.

Elisabetta Gregoraci ha tradito Briatore?

Ma nella puntata di “Pomeriggio 5” di ieri è emersa un’altra “verità”: quella del paparazzo Maurizio Sorge che aveva già accusato la showgirl di sostenere più di una relazione per volta. “Ho dei documenti su un presunto tradimento di Elisabetta Gregoraci ai tempi del matrimonio con Briatore – ha spiegato il fotografo – La showgirl avrebbe visto un ragazzo in foto, le sarebbe piaciuto e avrebbe organizzato una cena con lui e altre due coppie a Montecarlo. Dopo la cena, sarebbe nata la storia con questo ragazzo”.

Il direttore del settimanale Nuovo Riccardo Signoretti ha poi aggiunto: “Sul mio giornale in edicola il 1° ottobre uscirà un’intervista a un testimone secondo cui Elisabetta Gregoraci non si sarebbe sposata per amore con Briatore, ma perché era Briatore”.

Quali saranno i prossimi risvolti della vicenda?

Marie Jolie