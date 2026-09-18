“Due cuori un tandem” a Mestre: una coppia in bici per promuovere la donazione di organi

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Una coppia protagonista, una pedalata che parla di donazione e due tappe a Mestre: è questo il programma della manifestazione ciclistica “Due cuori un tandem”, che farà tappa in città domenica 20 e lunedì 21 settembre. L’iniziativa è organizzata da AIDO Mestre insieme ad AIDO Veneto.



Al centro dell’attenzione ci sono Maurizio e Giovanna, marito e moglie: lei gli ha donato un rene, un gesto che ha cambiato la loro vita e ha spinto la coppia ad attraversare l’Italia in bicicletta per sensibilizzare alla disponibilità alla donazione di organi e tessuti.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare



L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa è duplice. Da una parte informare e promuovere la cultura della donazione; dall’altra raccogliere fondi a favore dell’Unità Operativa Centro Grandi Ustionati – Banca della Cute dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Si tratta di un reparto che, si ricorda, ha già prestato assistenza alle giovani vittime del rogo di Crans Montana.



La prima tappa in città è programmata per domenica 20: Maurizio e Giovanna arriveranno al parco Albanese della Bissuola intorno alle 16.30, nell’ambito dell’evento “Venezia in bici 2026”. Qui la coppia sarà accolta dalla presidente nazionale di AIDO, Flavia Petrin, e dall’assessora del Comune di Venezia, Ermelinda Damiano.



L’inserimento della tappa all’interno di “Venezia in bici 2026” mira a sfruttare una cornice già dedicata alla mobilità sostenibile per amplificare il messaggio sulla donazione. La scelta del parco della Bissuola come punto d’arrivo non è casuale: l’area è luogo di ritrovo e di iniziative pubbliche, dove è più semplice intercettare cittadini interessati e famiglie.



Il giorno successivo la coppia proseguirà il suo programma con una visita alla Banca degli occhi. In questa sede Maurizio e Giovanna saranno accolti dal direttore generale Massimo Zuin e dal responsabile del Centro trapianti. L’incontro è parte della due giorni messa a punto da AIDO Mestre e AIDO Veneto per coniugare sensibilizzazione e dialogo con le istituzioni e i servizi sanitari locali.



L’evento mette in risalto la collaborazione tra associazioni di volontariato e strutture sanitarie. AIDO Mestre e AIDO Veneto hanno infatti organizzato la tappa locale del Giro con l’intento di trasformare una storia personale in occasione di informazione pubblica e raccolta fondi, puntando sull’esempio diretto dei protagonisti.



La vicenda di Maurizio e Giovanna rimette al centro il tema della donazione tra coniugi, una pratica che seppur complessa dal punto di vista medico e emotivo, può offrire risultati decisivi per la vita dei riceventi. Senza entrare nei dettagli clinici, l’iniziativa sottolinea come il racconto personale possa diventare veicolo per raggiungere più persone e far comprendere l’importanza di decidere in merito alla donazione.



Gli organizzatori hanno scelto di concentrare la loro presenza pubblica in due momenti distinti ma complementari: la partecipazione a un evento popolare del territorio, per parlare con la cittadinanza, e la visita agli enti sanitari, per rafforzare il legame con le realtà che gestiscono i trapianti e le banche degli organi.



La due giorni di “Due cuori un tandem” a Mestre si conclude così con l’appuntamento alla Banca degli occhi, dove Maurizio e Giovanna saranno ricevuti dal direttore generale Massimo Zuin e dal responsabile del Centro trapianti.