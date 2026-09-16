Piero Grima pubblica “Il caso Bardi”: un giallo tra redazione, Segreti della Guerra Fredda e il Salento

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Lecce — Un omicidio in una redazione locale e legami che risalgono alla Guerra Fredda: è questo il nucleo del nuovo romanzo di Piero Grima, Il caso Bardi, pubblicato da I Quaderni del Bardo Edizioni nella collana Universo Salento a cura di Angelo Sconosciuto.



La vicenda si apre in una fredda mattina di febbraio, quando il corpo di Fabio Bardi, direttore del quotidiano L’eco del Salento, viene trovato senza vita sulla sua scrivania, colpito da un proiettile. La notizia scuote la città e mette immediatamente sotto pressione l’opinione pubblica locale.

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Sul caso indaga il commissario Pasquale Santoro, protagonista della serie firmata da Grima, affiancato dall’ispettore Lo Palco. I primi elementi raccolti portano gli investigatori a ipotizzare che Bardi sia stato messo a tacere per l’inchiesta che stava per pubblicare: un dossier su presunte tangenti e appalti truccati tra la Regione e l’azienda edile EDILTO.



Ma il quadro processuale non si risolve nella sola pista politica. La pistola rinvenuta nel cassetto del giornalista, incontri notturni e una rete di relazioni affettive complesse spostano continuamente il baricentro delle indagini. La vita privata del direttore — fatta di relazioni con attrici di teatro, giovani assistenti universitarie provenienti dalla Normandia e passioni locali — moltiplica i sospetti e apre nuovi moventi.



Seguendo tracce meno appariscenti, Santoro scava nel passato di Bardi. Le ricerche conducono fino alla cripta della chiesa di San Giovanni, dove emergono dettagli che rinviano agli anni della Guerra Fredda. Dalle carte e dalle testimonianze raccolte sul campo affiora un segreto di famiglia: la vittima sarebbe figlio di una spia americana infiltrata nell’Unione Sovietica, catturata e uccisa dal KGB in seguito a un tradimento. Questo retroscena trasforma l’indagine da vicenda locale in una storia che attraversa confini geografici e temporali, portando nel Salento questioni rimaste irrisolte per decenni.



Il romanzo mescola quindi elementi di cronaca contemporanea e riferimenti storici: la trama unisce la concretezza dell’inchiesta sul territorio a trame che affondano nelle strategie dello spionaggio internazionale. Il risultato è un noir che vuole tenere insieme più piani narrativi senza perdere la centralità dell’indagine poliziesca.



Accanto alla trama, Grima dedica spazio alla rappresentazione del Salento. L’autore evita la cartolina turistica: i paesaggi sono segnati dalla tramontana invernale, la quotidianità si svolge tra bar e caffè dove i personaggi consumano arancini e pasticciotti, e la vita di provincia è descritta con dialoghi puntuali e scene domestiche, come i pasti preparati dalla moglie del commissario, Nella.



L’autore, medico infettivologo di origine barese e salentino d’adozione, porta nella scrittura il rigore dell’esperienza clinica e l’abitudine a seguire piste multiple fino alla loro conclusione. Grima è noto sia per romanzi storici sia per la serie che ha per protagonista il commissario Santoro: Il caso Bardi si inserisce in questo percorso, ampliando il respiro della saga.



La copertina del libro è opera di Nedeliko Bajalika. L’artista, dopo essersi trasferito a Lecce in giovane età, ha frequentato la Scuola Internazionale di Comics a Roma tra il 1991 e il 1993. Nel 1992 ha conosciuto e collaborato con l’autore Jacovitti, seguendolo per circa cinque anni e lavorando anche alla serie a colori di Cocco Bill per Sergio Bonelli Editore. Nel 1996 Bajalika ha creato il fumetto RAP, pubblicato da Balocco Editore, e in anni successivi ha affrontato progetti più introspettivi, incluse collaborazioni editoriali e strip per riviste online.



Il caso Bardi è pubblicato da I Quaderni del Bardo Edizioni, con la direzione editoriale di Stefano Donno, per la collana Universo Salento a cura di Angelo Sconosciuto.



Dati editoriali

Titolo: Il caso Bardi

Autore: Piero Grima

Editore: I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno

Genere: Giallo