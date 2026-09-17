Padova ospita lo scambio Erasmus+ “Donne senza confini” con imprenditrici ceche

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Dal 22 al 25 settembre Padova sarà il palcoscenico di uno scambio europeo dedicato all’imprenditoria femminile. La città accoglierà un gruppo di imprenditrici provenienti dalla Regione di Zlín, in Repubblica Ceca, per il progetto Erasmus+ intitolato “Donne senza confini: ispirazione dall’Italia”.



L’iniziativa è promossa dal Klub podnikatelek ze Zlínska, il Club delle imprenditrici della regione di Zlín, e vede come associazione ospitante Rete al Femminile Padova. Per quattro giorni le delegazioni si confronteranno su pratiche professionali e modelli di impresa, con attenzione particolare alle ricadute sul territorio.

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Si tratta della prima volta che Rete al Femminile Padova partecipa come ente ospitante a uno scambio di questo tipo. L’esperienza è pensata per mettere in dialogo percorsi diversi, evidenziare competenze locali e aprire canali di collaborazione con realtà estere.



Tre temi guideranno gli incontri: digitalizzazione e nuove tecnologie, sostenibilità; conciliazione tra vita professionale e privata; partecipazione, cittadinanza attiva e costruzione di comunità. Le sessioni prevedono scambi di buone pratiche tra socie italiane e imprenditrici ceche, con l’obiettivo di favorire trasferimento di competenze e aggiornamento professionale.



Nel corso del soggiorno le ospiti parteciperanno a una serie di momenti formativi e di confronto con le realtà associative e imprenditoriali locali. L’occasione è stata pensata anche per dare maggiore visibilità al tessuto imprenditoriale padovano e per costruire relazioni utili per futuri progetti con aziende e istituzioni del territorio.



Tatiana Inserra, leader di Rete al Femminile Padova, ha sottolineato l’importanza del ruolo assegnato all’associazione: essere scelta come partner ospitante è considerata sia un riconoscimento sia una responsabilità. Secondo Inserra, il progetto offre l’opportunità di mettere in relazione esperienze diverse e di rafforzare le relazioni professionali a livello europeo.



Venerdì 25 settembre sarà il momento conclusivo dello scambio: la delegazione ceca prenderà parte alla riunione mensile delle socie di Rete al Femminile, in programma presso Lab38, dove si terrà una serata di networking internazionale che chiuderà i quattro giorni di attività.

Per informazioni: padova@retealfemminile.com