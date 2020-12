Adua Del Vesco e Dayane Mello: al Grande Fratello VIP si consuma l’addio

Dopo mesi di baci, coccole e carezze sembra ormai conclusa l’amicizia speciale tra Adua Del Vesco e Dayane Mello. Le due gieffine avevano fatto discutere con un rapporto che alcuni interpretarono come sincero ma altri, conoscendo le dinamiche del Grande Fratello VIP, avevano visto come una strategia per “salvarsi”. Quella che pareva più presa era proprio Adua, ma con l’ingresso di Sonia Lorenzini, le cose sono radicalmente cambiate.

Sonia Lorenzini “terzo incomodo”

L’11 dicembre Sonia Lorenzini è entrata nel reality legando immediatamente con Dayane Mello confidandole – tra le altre cose – i suoi precedenti contatti con Mario Ermito.

Ma Adua Del Vesco, che nella brasiliana aveva trovato la sua “roccia”, ha accolto la nuova amicizia con diffidenza e gelosia. “Bisogna prendere del tempo e staccarci – aveva detto Dayane – ho bisogno di stimoli nuovi altrimenti che faccio? Non voglio più drammi e dolori, voglio un nuovo percorso tranquillo. Non è per cattiveria su di lei, ma vederla piangere per due mesi non è facile. Già il fatto di svegliarmi e vedere quella sua faccia che non ride, che è impaurita, questo mi ha un po’ stancato“.

Adua Del Vesco gelosa di Dayane Mello

Il 16 dicembre Adua Del Vesco si è sfogata con Giulia Salemi. “Alcuni gesti che Sonia fa con Dayane mi danno fastidio – ha spiegato – Quando sento ‘entriamo in vasca insieme’ ci resto male. Erano cose che lei faceva con me. In un certo senso io di Dayane sono innamorata. Vederla con lei mi infastidisce e l’ho ammesso ok? Lei sa tutto, le ho confessato che non mi piace questa situazione”. E mentre ‘Rosalinda’ soffriva, Dayane Mello sembrava aver archiviato l’amica “sparlando” di lei e condividendo le sue confidenze. “Mi ha detto tempo fa che le piacciono i maschi simpatici – ha detto alla Lorenzini – poi mi aveva rivelato che le piaceva Francesco Oppini perché la faceva ridere”. Non solo: nelle conversazioni sarebbe pure emerso uno scambio di messaggi tra Adua Del Vesco e Mario Ermito.

Così, durante la puntata del 21 dicembre ‘Rosalinda’ ha nominato Sonia Lorenzini. E se il Natale sembrava aver riavvicinato Adua Del Vesco e Dayane Mello (che si sono pure ri-baciate), proprio ieri si è consumato l’addio.

Adua Del Vesco e Dayane Mello: la fine

Le due concorrenti sono state chiamate in disparte da Signorini, che ha tentato di farle ragionare ma inutilmente. Nel frattempo è arrivata decisione del pubblico e il “terzo incomodo” Sonia Lorenzini ha lasciato il Grande Fratello VIP.

Aria di “riconciliazione” in vista? Tutt’altro. Al termine della puntata Adua Del Vesco ha confidato a Giulia Salemi: “Su Dayane Mello ho messo un punto definitivo perché io tarantelle non ne faccio. In questi giorni la vedevo sempre che sparlava alle mie spalle: hanno fatto passare il mio ragazzo per cornuto, ha detto che sono una stratega, che emano energia negativa. Lei ha perso davvero un’amica sincera che si sarebbe portata per tutta la vita. Sono stata un giocattolo preso e buttato nel gabinetto, sono quattro giorni che ho attacchi d’ansia. Se mi reputava una persona così orrenda poteva dirmelo in questi 3 mesi, pugnalata peggiore non me la poteva dare”.

