“Cucina veneziana? Bangladesh. Negozi? Cinesi. Ma quale nostra ‘economia fiorente’ del turismo?”. Lettere

In risposta alla lettera: “Nessun veneziano che conosco tornerebbe a vivere a Venezia”.

Ristoranti con cucina veneziana? Cuochi e camerieri Bangladesh. Negozi souvenir? Ancora Bangladesh e/o cinesi. Commesse attività commerciali? Ragazze dell’est Europa, e per piacere non ditemi che i nostri ragazzi disoccupati non hanno voglia di lavorare, si è visto la fine che ha fatto Venezia con il crollo del turismo.

Ma quale nostra economia fiorente, non ci si può fossilizzare solo sul turismo e lo stiamo vedendo tutt’ora. Io quando vado (andavo) in vacanza cerco di portarmi a casa un ricordino intelligente, qualcosa di tipico e artigianale del posto; pensando di essere turista a Venezia cosa mi offrirebbe la città Calamite da appendere al frigo formato ponte di Rialto o mascherina di carnevale che nulla hanno a che fare con il tradizionale carnevale settecentesco veneziano.

Tutto rigorosamente made in PRC, oppure vetri di murano che se non sono firmati da un maestro vetraio (con costi inavvicinabili) possono essere anch’essi cinesi o polacchi.

Vogliamo parlare poi dei pochi servizi igienici a pagamento (1€50cent a persona) per i quali una famiglia di 4 persone in un’intera giornata a Venezia si trova a spendere una ventina di euro? Ah già, ma c’è l’alternativa del bar (tra l’altro non tutti provvisti di toilette) che magari ti fanno pagare 5 euro per una coca cola.

Alla fine anche i veneziani hanno le loro colpe. E sto parlando di quelli che si sono tuffati nel profitto degli affitti brevi avendo magari ereditato qualche immobile e di ex commercianti che hanno venduto le loro attività non più molto redditizie agli stranieri ecc ecc…

Dimenticavo questa è la GLOBALIZZAZIONE… bea roba.

(lettera firmata)