“Nessun veneziano che conosco tornerebbe a vivere a Venezia”. Lettere

In risposta alla lettera “Venezia è ingorda di denaro. Sarebbe l’ora di un progetto sostenibile”.

Mi si spezza il cuore ogni volta che vado a Venezia. La mia città dove sono nata e cresciuta e che amo profondamente.

Vivo in terraferma da parecchi anni. Purtroppo non c’è più nulla della mia Venezia, dove la vita nei campi e nelle calli è sparita, i negozietti locali tipo lattaio per i pochi residenti rimasti sono quasi inesistenti e i Veneziani di vecchia data sono sempre meno.

Mi è rimasto solo un parente anziano a Venezia, tutti se ne sono andati in terraferma e pochi lavorano a Venezia.

La classe media se n’è andata in massa nel corso degli anni. Impossibile vivere a Venezia dignitosamente con uno stipendio da operaio o anche da impiegato.

Nessun Veneziano che se n’è andato che conosco tornerebbe a vivere a Venezia ed anche se volesse sarebbe difficile mantenersi.

Mi fa sorridere amaramente che per entrare in chiese che ho visto nella mia infanzia ed adolescenza devo pagare perché non più residente, ma altri che non sanno nulla di Venezia e di com’era siano invece i nuovi residenti con tutti i diritti che ne conseguono.

Passeggio con malinconia nella calle dove sono cresciuta e dove non ci sono più voci di adulti che richiamano i bambini a casa per cena, ma una sfilza di campanelli con su scritto “abitazione turistica” e provo un enorme senso di rabbia per come la mia città sia stata sacrificata all’ingordigia di pochi. Purtroppo siamo al punto di non ritorno.