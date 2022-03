Covid in Veneto in rialzo. I numeri di giovedì 10 marzo

Torna ad alzarsi la curva dei contagi Covid in Veneto.

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 4.613 (ieri i nuovi contagi erano stati 3.982).

Altre 7 le vittime.

L’indice Rt – ha riferito il presidente Luca Zaia – resta però però sotto l’1, è ora a 0,90, mentre l’incidenza degli attuali positivi su 100.000 abitanti è di 537,6.

Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è di 1.367.495, quello dei decessi 13.944.

I soggetti positivi in isolamento tornano a crescere, 49.924 (+790).

Report meno negativi arrivano dagli ospedali, dove sono 833 (-51) i malati ricoverati in area medica, e 71 (+4) quelli in terapia intensiva.

Resta su numeri molto bassi la campagna vaccinale; solo 3.340 le somministrazioni effettuate ieri, delle quali appena 125 prime dosi.

“Speriamo che il 31 marzo si chiuda anche tutta la partita delle restrizioni oltre che dello stato emergenziale” ha detto sulla situazione Covid il Governatore del Veneto Luca Zaia.

Un passaggio giustificato da Zaia con il fatto che il trend internazionale fa credere alla fase endemica.

“Il New York Times – ha aggiunto – scrive oggi che in California si è passati dalla fase ‘pandemica‘ a quella ‘endemica’. ll virus c’è ma dobbiamo cominciare a pensare alla fase endemica e non più pandemica, il virus lo abbiamo a fianco, basta stare attenti”.