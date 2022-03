Covid in Veneto: numeri di mercoledì 9 marzo 2022

Covid in Veneto nelle ultime 24 ore: sono 3.982 i nuovi positivi.

Si contano purtroppo anche 14 vittime nelle ultime 24 ore.

Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è di 1.362.882, quello dei decessi 13.937.

Flettono i dati degli ospedali: sono 884 (-29) i malati ricoverati in area medica, e 67 (-6) quelli in terapia intensiva.

Gli attualmente positivi sono 49.134 (-116).

La campagna vaccinale è sempre su numeri residuali. Ieri sono state effettuate 3.243 somministrazioni, sostenute soprattutto dalle terze dosi (2.779).

In merito ai numeri tornati ad aumentare, in Italia e in altri paesi europei, il sottosegretario alla Salute ha dichiarato: “Non c’è dubbio che in Italia, come in altri Paesi europei quali Spagna, Inghilterra e Germania, vi è un incremento dei contagi” ma “fortunatamente siamo davanti a numeri gestibili e la pressione sugli ospedali è assolutamente sotto controllo. L’obiettivo importante è completare la terza dose, perché 7 milioni di italiani devono ancora ricevere la dose booster. Su questo tema dobbiamo mantenere alta l’attenzione”.

Queste le parole di Andrea Costa a Radio anch’io su Rai Radio 1 questa mattina.