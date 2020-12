Coronavirus nel Veneziano: altri 8 morti. Finiti posti letto all’ospedale di Jesolo

sponsor

Coronavirus nel veneziano che concede una piccola tregua nelle grandezze dei numeri a cui siamo abituati.

Sono 286 i nuovi casi in 24 ore rivelati dai tamponi.

Stando alle cifre fornite ieri dal direttore dell’Ulss 3 Serenissima, circa il 7% dei nuovi contagiati finisce in ospedale, si calcola quindi che da 15 a 20 persone di questi nuovi casi delle ultime 24 ore avrà bisogno di ricovero, è quindi più che mai indispensabile un’inversione di tendenza anche e soprattutto a livello locale.

Deceduti: nel veneziano si registrano altri 8 morti nelle ultime 24 ore.

Ricoveri: sono 503 i posti letto occupati da persone con il Covid, di cui

58 nei reparti di terapia intensiva.

Complicata anche la situazione di competenza dell’Ulss 4 che riguarda il Veneto Orientale.

L’ospedale di Jesolo non ha più posti letto disponibili per i ricoveri Covid.

I numeri continuano ad essere stabilmente in crescita e si teme un’ulteriore impennata per le festività natalizie.

L’ospedale di Jesolo, che a giugno di quest’anno, con l’ultima dimissione, aveva festeggiato lo stato di “Covid Free“, non ce la fa e si pensa ora di attrezzare reparti specializzati anche all’ospedale di San Donà e all’ospedale di Portogruaro. Non essendo strutture dedicate al Covid i nuovi posti letto dovranno quindi essere ricavati sottraendoli ad altra specialità.

Il numero dei ricoveri, d’altra parte – conferma il direttore dell’Ulss 4 Bramezza – , non rallenta quindi

i nuovi posti letto degli ospedali di San Donà e Portogruaro saranno ricavati a scapito di altre attività.

L’andamento della curva, d’altra parte, è impressionante: dai 25 ricoveri di inizio novembre siamo passati ai 124 ricoverati attuali.

Non positive nemmeno le valutazioni a livello regionale e l’atteggiamento del presidente Zaia nel punto quotidiano lo ha dimostrato ampiamente.

Il Veneto ha registrato 107 morti nelle ultime ventiquattr’ore. “C’è il rischio reale di retrocedere a livello arancione” ha detto il governatore.

I numeri, d’altra parte, indicano che da ottobre i ricoveri aumentano costantemente e se fino a pochi giorni fa il messaggio era: “Non abbiamo una situazione di emergenza…” ora è diventato: “Abbiamo tremila degenze, con intere divisioni in evidente affanno. Una pressione prolungata e crescente conduce al collasso, abbiamo mobilitato ogni risorsa umana e materiale, disponiamo di mille terapie intensive attivabili ma tutto ciò non basterà senza la collaborazione di tutti…”.

La differenza tra i due messaggi è evidente, la domanda che invece molti si pongono è: era proprio necessario aspettare di arrivare ad una “pressione che conduce al collasso…” per di passare dal primo al secondo?





