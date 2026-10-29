Controlli in via Olivi: negozio senza SCIA, sanzioni e avviata procedura di chiusura

La Polizia Locale ha ispezionato diversi esercizi di via Olivi a Mestre dopo una segnalazione di un cittadino e ha scoperto diverse infrazioni tra cui un’attività priva delle autorizzazioni necessarie. Per l’esercente sono scattate sanzioni per un totale di 8.000 euro e gli uffici comunali sono stati informati per avviare la procedura di chiusura.



Gli agenti hanno verificato sul posto e con accertamenti d’ufficio la mancanza della SCIA richiesta per lo svolgimento dell’attività commerciale sia nel settore alimentare sia in quello non alimentare. È stata riscontrata anche l’assenza della SCIA sanitaria prevista dalla normativa.



Il verbale compilato dalla Polizia Locale suddivide le multe in due distinte violazioni: 5.000 euro per la mancanza della SCIA commerciale e 3.000 euro per l’inosservanza della normativa sanitaria, per un totale di 8.000 euro.



Oltre alle sanzioni pecuniarie, la comunicazione formale è stata inviata agli uffici comunali competenti con la richiesta di adottare il provvedimento di chiusura dell’esercizio, ritenuto privo dei titoli necessari per operare.



L’intervento rientra nelle direttive indicate dall’amministrazione cittadina. Il sindaco Simone Venturini ha indicato il rafforzamento dei controlli sulle attività commerciali della terraferma tra le priorità dell’azione di governo comunale, con particolare attenzione al rispetto delle norme, alle condizioni igieniche e al decoro urbano.



Secondo l’assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga, i risultati dei controlli sono estremamente gravi e mettono in luce l’importanza del rispetto delle leggi da parte di tutti, compresi i soggetti provenienti dall’estero. L’assessore ha ringraziato la Polizia Locale e i cittadini che hanno segnalato la situazione, ribadendo che l’Amministrazione manterrà alta la soglia di attenzione e continuerà a intervenire con rigore, anche con misure di chiusura immediata per chi non rispetta le regole.



L’azione di via Olivi è stata dunque resa possibile anche grazie alla collaborazione tra residenti e forze dell’ordine: le segnalazioni della cittadinanza rappresentano un elemento che l’Amministrazione ha dichiarato centrale per orientare gli interventi sul territorio.

