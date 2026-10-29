Sciopero Actv di venerdì 30 ottobre: confermato o no?

La situazione sullo sciopero Actv di venerdì 30 ottobre va descritta bene. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha disposto la precettazione dello sciopero nazionale previsto per venerdì 30 ottobre nel settore dei trasporti. Nonostante l’ordine ministeriale, il sindacato Usb Trasporti nel territorio veneziano ha confermato la propria intenzione di aderire, giudicando illegittimo il divieto imposto.



La Commissione di garanzia, osserva il provvedimento citato dalle aziende, aveva già stabilito regole restrittive sullo svolgimento degli scioperi nel comparto, vietando lo sciopero tra il 30 ottobre e il 5 novembre. Il Ministero ha poi formalizzato il divieto con un’ordinanza, decisione che ha dato il via alla precettazione delle categorie interessate.



Nel capoluogo lagunare e a Mestre sono annunciate due manifestazioni cittadine. Le stesse organizzazioni sindacali hanno diffuso agli iscritti un pacchetto informativo per chiarire come comportarsi in caso di adesione e per illustrare possibili sanzioni disciplinari.



A livello operativo, Actv ha però comunicato che, sulla base dell’intervento della Commissione di garanzia e del decreto di precettazione, i servizi delle reti di navigazione, automobilistiche, tranviarie e del People Mover saranno garantiti nella giornata di sciopero. L’azienda avverte che il personale che decida autonomamente di non lavorare si espone alle sanzioni previste dalla normativa nazionale e dalle disposizioni aziendali, e non esclude possibili disservizi riconducibili ad adesioni individuali.



Ma dalla stessa comunicazione di Actv emerge una distinzione: resta confermato lo sciopero indetto per il personale di Avm (parcheggi in struttura) e di VeLa (rete vendita Venezia Unica), che non rientrano nelle garanzie dichiarate per i servizi di trasporto pubblico locale.



Anche Atvo, che opera nel Veneziano, ha reso noto che il servizio sarà regolarmente assicurato a seguito dell’ordine di precettazione del Ministero. L’azienda ha invitato i cittadini a rivolgersi alle biglietterie per informazioni operative sulle corse e sugli orari.



La circolazione dei treni, invece, sembra essere gestita con comunicazioni diverse: il comunicato segnala che Trenitalia non sta rendendo al momento noti dettagli specifici sull’adesione allo sciopero previsto per il 30 ottobre. In generale, lo sciopero proclamato è stato fissato per 24 ore e riguarda più settori, benché le norme vigenti abbiano teoricamente escluso il comparto trasporti per il periodo indicato.



La giornata in programma ha già suscitato preoccupazione tra gli utenti, soprattutto per gli effetti attesi su autobus, treni e vaporetti. A ciò si aggiungono presidi e cortei di carattere studentesco o giovanile annunciati nelle due città, che potrebbero influire sulla mobilità urbana oltre alle eventuali criticità sui mezzi.



La situazione resta “in bilico”: da un lato l’ordine di precettazione volto a garantire la regolarità dei servizi essenziali, dall’altro la decisione del sindacato Usb nel veneziano di proseguire con la mobilitazione invitando i lavoratori ad astenersi dal lavoro. Actv e Atvo hanno confermato che i trasporti saranno regolari, ma hanno avvertito dei rischi legati ad adesioni individuali (pur esponendosi al rischio di sanzioni disciplinari) che potrebbero tradursi in corse saltate estemporaneamente.