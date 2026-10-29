Studente foggiano tra i passeggeri del treno di Toledo: sta bene e si è offerto come volontario nei soccorsi

Antonio Narciso, 21 anni, studente originario di Foggia, è uno dei passeggeri italiani coinvolti nel disastro ferroviario avvenuto a Toledo, in Spagna. Narciso ha comunicato di essere rimasto illeso e di voler prestare aiuto alle operazioni di soccorso.

L’incidente ha causato almeno 64 vittime e circa un centinaio di feriti; tra gli italiani sul convoglio risultano nove persone coinvolte. Narciso ha scritto su Facebook, allegando alcune fotografie, per rassicurare chi lo stava cercando: “sto bene”.

Nel post ha inoltre spiegato di essersi messo “immediatamente a disposizione della Protezione Civile spagnola”, qualificandosi come volontario della protezione civile italiana. Ha dichiarato di aver portato sul campo l’esperienza e lo spirito dell’Associazione Volontariato Prima Vela – Foggia, citando anche gli insegnamenti del presidente Michele de Gregorio, con l’obiettivo di aiutare nelle operazioni di soccorso e assistere i superstiti.

Narciso ha sottolineato che le ore successive all’incidente sono state frenetiche e che c’è molto da fare, aggiungendo un pensiero per chi è stato colpito più duramente dalla tragedia.