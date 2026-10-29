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Il gip non convalida il fermo: Youssef Siher lasciato libero, decadono le accuse di terrorismo

Il gip non ha convalidato il fermo di Youssef Siher, 30enne creatore degli account “Movimento 17 ottobre”: cadono l’aggravante terrorismo e il nuovo reato.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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28 ottobre 2026 — Il giudice per le indagini preliminari non ha convalidato l’arresto di Youssef Siher, il ricercatore di 30 anni ritenuto il creatore degli account legati al “Movimento 17 ottobre”. Siher è stato rimesso in libertà.

Secondo la gip, le condotte contestate si configurano come disobbedienza civile e non come atti violenti; inoltre non sussisteva un piano eversivo. Per questi motivi è stata esclusa l’aggravante di terrorismo e non è stato applicato il nuovo reato introdotto dal governo.

La giudice ha inoltre ritenuto che non sussistesse il pericolo di fuga, motivo per cui non è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

La decisione ha suscitato la reazione della premier Meloni, che ha definito la scelta “vergognosa”.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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