Il gip non convalida il fermo: Youssef Siher lasciato libero, decadono le accuse di terrorismo

28 ottobre 2026 — Il giudice per le indagini preliminari non ha convalidato l’arresto di Youssef Siher, il ricercatore di 30 anni ritenuto il creatore degli account legati al “Movimento 17 ottobre”. Siher è stato rimesso in libertà.

Secondo la gip, le condotte contestate si configurano come disobbedienza civile e non come atti violenti; inoltre non sussisteva un piano eversivo. Per questi motivi è stata esclusa l’aggravante di terrorismo e non è stato applicato il nuovo reato introdotto dal governo.

La giudice ha inoltre ritenuto che non sussistesse il pericolo di fuga, motivo per cui non è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

La decisione ha suscitato la reazione della premier Meloni, che ha definito la scelta “vergognosa”.