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Il governo rinvia il decreto sul tetto al gas: verifiche con l’Ue e sospetti su un contributo alle aziende

Il governo rinvia l’approvazione del tetto al gas per verifiche con l’Ue; operatori sollevano dubbi e spunta l’ipotesi di un contributo a carico delle aziende. Metano oltre 100€.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il meccanismo destinato a ridurre le bollette del gas è stato rinviato dal governo: doveva entrare in Consiglio dei ministri ma la discussione è slittata per ulteriori verifiche con l’Unione europea.

La decisione è arrivata mentre il prezzo del metano ha superato la soglia dei 100 euro, fatto che spinge l’esecutivo a cercare soluzioni urgenti per contenere il costo dell’energia.

Dietro la richiesta di approfondimenti con Bruxelles, secondo quanto emerso, sarebbe comparsa la necessità di chiarire aspetti tecnici legati all’intervento. In particolare è stato segnalato che tra le ipotesi al vaglio c’è un contributo a carico delle aziende.

La possibile misura ha suscitato perplessità tra gli operatori del settore, che hanno manifestato dubbi sulla sostenibilità e sugli effetti pratici del contributo proposto.

Il rinvio ha dunque sospeso l’approvazione del provvedimento che avrebbe dovuto tagliare le bollette, rimandando a ulteriori confronti istituzionali la definizione dei dettagli e delle modalità di attuazione.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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