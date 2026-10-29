Al Penzo l’Inter vince 2-0: le pagelle evidenziano Provedel decisivo, Adams in ombra

Allo stadio Penzo l’Inter si è imposta 2-0 sul Venezia. Nella sintesi delle pagelle pubblicata da Repubblica emergono due nomi chiave: Provedel, definito determinante, e Adams, giudicato poco incisivo.

L’articolo, firmato dal nostro inviato Franco Vanni (afp), raccoglie i promossi e i bocciati della gara disputata al Penzo. Secondo la valutazione del quotidiano, la performance di Provedel ha inciso in modo decisivo sull’esito dell’incontro, mentre Adams non è riuscito a incidere come ci si aspettava.

Le pagelle di Repubblica si concentrano sui singoli protagonisti della partita, segnalando chi ha contribuito alla vittoria e chi invece è rimasto sotto le attese. L’esito finale della sfida al Penzo resta il 2-0 a favore dell’Inter.