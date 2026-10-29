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Borse europee in apertura positive, gli operatori guardano alla decisione della Bce

Le Borse europee aprono positive il 29 ottobre 2026 dopo la pausa sui tassi della Fed; Francoforte +0,08% (Dax 25.724), Parigi +0,51%, Londra +0,3%.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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MILANO, 29 ottobre 2026 — Le principali piazze europee hanno inaugurato la seduta in territorio positivo, con l’attenzione rivolta alla Banca centrale europea dopo che la Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi invariati.

A Francoforte il listino ha segnato un progresso contenuto: +0,08%, con il Dax a 25.724 punti. Più marcato il rialzo di Parigi, dove il Cac 40 ha guadagnato il 0,51% portandosi a 7.927 punti. Anche Londra è partita in terreno positivo, con il Ftse 100 in aumento dello 0,3% a 10.726 punti.

Redazione ANSA

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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