Borse europee in apertura positive, gli operatori guardano alla decisione della Bce

MILANO, 29 ottobre 2026 — Le principali piazze europee hanno inaugurato la seduta in territorio positivo, con l’attenzione rivolta alla Banca centrale europea dopo che la Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi invariati.

A Francoforte il listino ha segnato un progresso contenuto: +0,08%, con il Dax a 25.724 punti. Più marcato il rialzo di Parigi, dove il Cac 40 ha guadagnato il 0,51% portandosi a 7.927 punti. Anche Londra è partita in terreno positivo, con il Ftse 100 in aumento dello 0,3% a 10.726 punti.

Redazione ANSA