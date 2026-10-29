5 x 1000
HomenotizieDi Pietro a pranzo con Donzelli: la mossa per la candidatura al...

Di Pietro a pranzo con Donzelli: la mossa per la candidatura al CSM

L’ex pm Di Pietro ha pranzato con Donzelli di FdI per proporsi come candidato al CSM; Meloni lo avrebbe accolto riconoscendone il linguaggio diretto e popolare.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

L’ex magistrato Di Pietro si è incontrato a pranzo con Donzelli, esponente di Fratelli d’Italia, per avviare la sua candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura.

L’appuntamento, riportato dalla stampa, è stato descritto come un passo formale della sua proposta politica: l’obiettivo dichiarato è ottenere la designazione per il CSM.

Secondo le ricostruzioni, il premier Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la figura di Di Pietro, ritenendolo affine per il linguaggio diretto e popolare che lo caratterizza.

L’incontro viene letto come un segnale di avvicinamento tra l’ex pubblico ministero e ambienti di Fratelli d’Italia, con la candidatura al CSM al centro delle trattative.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE