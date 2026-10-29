Di Pietro a pranzo con Donzelli: la mossa per la candidatura al CSM

L’ex magistrato Di Pietro si è incontrato a pranzo con Donzelli, esponente di Fratelli d’Italia, per avviare la sua candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura.
L’appuntamento, riportato dalla stampa, è stato descritto come un passo formale della sua proposta politica: l’obiettivo dichiarato è ottenere la designazione per il CSM.
Secondo le ricostruzioni, il premier Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la figura di Di Pietro, ritenendolo affine per il linguaggio diretto e popolare che lo caratterizza.
L’incontro viene letto come un segnale di avvicinamento tra l’ex pubblico ministero e ambienti di Fratelli d’Italia, con la candidatura al CSM al centro delle trattative.