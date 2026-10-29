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Passaporto italiano di Flavio Bolsonaro, interrogazioni parlamentari su una pratica che porta al trisnonno veneto

Interrogazioni parlamentari di dem e Avs sulla procedura che ha portato alla cittadinanza dei figli dell’ex presidente brasiliano e ai legami con un trisnonno veneto.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Le modalità con cui Flavio Bolsonaro ha ottenuto il passaporto italiano sono finite sotto la lente di Montecitorio. Su quanto avvenuto sono state presentate interrogazioni parlamentari da parte dei gruppi dem e Avs.

I quesiti si concentrano sulla procedura che portò alla cittadinanza dei figli dell’ex presidente brasiliano. Nella ricostruzione emerge il riferimento a un trisnonno veneto, elemento su cui si fonda la domanda di riconoscimento della cittadinanza.

Gli atti depositati in Parlamento chiedono chiarimenti formali sulla pratica e sulle verifiche effettuate. Non sono riportati altri dettagli procedurali né ulteriori dichiarazioni dalle parti interessate.

La vicenda è stata segnalata dalla stampa il 28 ottobre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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