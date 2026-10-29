Passaporto italiano di Flavio Bolsonaro, interrogazioni parlamentari su una pratica che porta al trisnonno veneto

Le modalità con cui Flavio Bolsonaro ha ottenuto il passaporto italiano sono finite sotto la lente di Montecitorio. Su quanto avvenuto sono state presentate interrogazioni parlamentari da parte dei gruppi dem e Avs.

I quesiti si concentrano sulla procedura che portò alla cittadinanza dei figli dell’ex presidente brasiliano. Nella ricostruzione emerge il riferimento a un trisnonno veneto, elemento su cui si fonda la domanda di riconoscimento della cittadinanza.

Gli atti depositati in Parlamento chiedono chiarimenti formali sulla pratica e sulle verifiche effettuate. Non sono riportati altri dettagli procedurali né ulteriori dichiarazioni dalle parti interessate.

La vicenda è stata segnalata dalla stampa il 28 ottobre 2026.