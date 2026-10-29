5 x 1000
HomenotizieMilan-Bologna 2-4: a San Siro le pagelle segnalano Ramos in ombra e...

Milan-Bologna 2-4: a San Siro le pagelle segnalano Ramos in ombra e Miranda protagonista

Milan-Bologna 2-4: le pagelle di Andrea Sereni (Reuters) evidenziano la prova in ombra di Ramos e l’impatto decisivo di Miranda nella partita a San Siro.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

A San Siro il Bologna si impone 4-2 sul Milan: nelle pagelle pubblicate da Andrea Sereni (Reuters) emergono giudizi netti sui protagonisti della partita.

L’articolo segnala fra i bocciati l’esterno difensivo del Milan, indicato come “si nasconde”, mentre fra i promossi figura Miranda, la cui presenza viene descritta come in grado di “cambiare la partita”.

Le valutazioni commentano l’andamento della gara e i singoli rendimenti dei giocatori, mettendo in rilievo le responsabilità individuali nelle scelte e nelle azioni che hanno inciso sul risultato finale.

L’articolo è stato pubblicato il 28 ottobre 2026 alle 21:50.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE