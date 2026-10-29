Milan-Bologna 2-4: a San Siro le pagelle segnalano Ramos in ombra e Miranda protagonista

A San Siro il Bologna si impone 4-2 sul Milan: nelle pagelle pubblicate da Andrea Sereni (Reuters) emergono giudizi netti sui protagonisti della partita.

L’articolo segnala fra i bocciati l’esterno difensivo del Milan, indicato come “si nasconde”, mentre fra i promossi figura Miranda, la cui presenza viene descritta come in grado di “cambiare la partita”.

Le valutazioni commentano l’andamento della gara e i singoli rendimenti dei giocatori, mettendo in rilievo le responsabilità individuali nelle scelte e nelle azioni che hanno inciso sul risultato finale.

L’articolo è stato pubblicato il 28 ottobre 2026 alle 21:50.