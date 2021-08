“Controlli Actv alle 7 del mattino per chi va in ospedale, ma non avete altri?”. Lettera

Controlli Actv in motoscafo: controllori alle 7 del mattino due fermate prima di quella dell’Ospedale. Ma volete dirmi che non avete proprio altri o altro da controllare?

Settimana scorsa – purtroppo – mi sono dovuta recare per qualche mattina consecutiva all’Ospedale Civile di Venezia.

L’orario di appuntamento era entro le 7.30, quindi ho preso tutte le volte lo stesso motoscafo: 4.1 delle 7.07 alla fermata “Giardini – Biennale”.

Immancabilmente, per tutte tre le volte che ho preso quella corsa, poco prima o poco dopo San Pietro, arrivavano i controllori: “Biglietti e abbonamenti, prego”, in un motoscafo praticamente vuoto di gente che si sta recando in ospedale o sta andando a lavorarci, penso io.

Premesso che ho il massimo rispetto per tutti i lavori e che ovviamente i controllori stanno solo facendo il loro lavoro, al terzo giorno consecutivo mi è venuto da pensare: “Ma non avete proprio altri da controllare o altro da verificare?”

Sono fermamente convinta che i controlli ci debbano essere per eliminare la piaga dell’abusivismo in una azienda che ha già qualche problema, inoltre se una persona ha l’abbonamento come me non ha niente da temere e mostrare la tessera non è certo un problema.

Dico solo che controllare per tre giorni consecutivi le persone che scendono all’Ospedale alle 7-7.15 del mattino sembra una forma di accanimento.

Una forma di accanimento che vorrei vedere pari-pari nelle linee super-affollate di questi giorni, in cui tanti turisti viaggiano senza mascherina (e magari anche senza biglietto: “Io non capire…”), con i bambini in piedi sui sedili degli invalidi per vedere fuori dal finestrino, e con i piedi (con e senza scarpe) appoggiati sui sedili davanti.

Insomma se c’è rigidità va bene, ma perché sia giusta non deve essere solo nei confronti dei residenti.

lettera firmata

