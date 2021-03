Carta d’Identità si paga solo in contanti al Comune di Venezia. Lettere

(Riceviamo e pubblichiamo)

Solo contanti per la carta d’identità e nessuna agevolazione per chi è in difficoltà

Il Comune di Venezia accetta solo contanti per il rinnovo della carta d’identità, una scelta che è non solo indice di arretratezza ma che crea potenziali rischi per i residenti, vista la situazione di emergenza sanitaria.

Sulla questione il consigliere comunale Paolo Ticozzi ha presentato un’interrogazione firmata da tutto il gruppo consiliare del PD.

“Sembra incredibile, ma il Comune di Venezia non si è ancora attrezzato per i pagamenti bancomat, e questo l’ho scoperto di persona. Qualche giorno fa ho dovuto rinnovare la carta d’identità e allo sportello sono stato costretto a dover pagare in contanti. Penso che sia un’arretratezza dei nostri uffici a cui dover porre velocemente rimedio. A maggior ragione in un periodo pandemico come questo in cui si deve ridurre al minimo passaggio di oggetti tra persone e in cui il Governo ha promosso iniziative per ridurre il contante come il cashback, è impensabile costringere i cittadini a dover usare esclusivamente il contante”.

“Mi sono scontrato con questo problema per il rinnovo della carta d’identità,

ma con l’interrogazione chiedo che venga fatta chiarezza sulle modalità di pagamento in tutti gli uffici comunali per sapere dove il contante venga utilizzato come unica modalità di pagamento. Riteniamo necessario che venga predisposto al più presto un piano per l’inserimento dei pagamenti elettronici in tutti gli uffici per tutte le spettanze del Comune”.

Il consigliere comunale Paolo Ticozzi ha presentato una seconda interrogazione chiedendo inoltre che il Comune rinunci ai diritti di segreteria pari a 5,42 euro per il rilascio della carta d’identità per i titolari del solo assegno o pensione sociale o per persone che si trovano in condizione di forte precarietà economica o di indigenza, come già avviene in diversi Comuni d’Italia, vista anche la situazione di crisi economica.

“Il Comune in questo periodo deve supportare in tutti i modi i cittadini che si trovano in condizioni di difficoltà economiche – spiega Ticozzi – altri Comuni hanno già applicato questo criterio: spero che possa essere presto messo in atto anche a Venezia, dimostrando una volta in più vicinanza ai tanti che in questo periodo si trovano in difficoltà”.

Paolo Ticozzi

consigliere comunale di Venezia

(foto da archivio)