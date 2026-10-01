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Mancini: «Vittoria del gruppo», elogio agli esordienti dopo Turchia-Italia in Nations League

Nations League, 28/09/2026: Roberto Mancini parla della vittoria contro la Turchia come successo collettivo, loda gli esordienti e pensa al recupero prima della Francia.

Balzaimo redattore
a cura di: Balzaimo redattore
Roberto Mancini
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Dopo la sfida di Nations League tra Turchia e Italia, il commissario tecnico Roberto Mancini ha definito la partita una “vittoria del gruppo” e ha sottolineato l’apporto positivo degli esordienti convocati.

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Mancini ha evidenziato il valore collettivo della prestazione, mettendo in rilievo come anche i giocatori al debutto abbiano dato un contributo significativo. Ha poi indicato la necessità di recuperare energie in vista dei prossimi impegni della Nazionale.

“Sono parole del ct” ha affermato in relazione al programma immediato: “Ora recuperiamo le forze, abbiamo a casa giocatori freschi, e poi pensiamo alla sfida con la Francia”. Mancini ha quindi ricordato che la squadra disporrà di elementi riposati prima del confronto con i transalpini.

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La dichiarazione arriva al termine della gara valida per la Uefa Nations League, disputata il 28 settembre 2026 tra Turchia e Italia, con Mancini alla guida della nazionale maschile.

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