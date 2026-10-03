Nations League: l’Italia pareggia 1-1 sul campo della Francia allo Stade de France

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Saint-Denis, 3 ottobre 2026 — La Nazionale italiana ha raccolto un punto importante sul campo della Francia, pareggiando 1-1 nella terza giornata del Gruppo A di UEFA Nations League allo Stade de France.

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La prima frazione è stata equilibrata e si è chiusa senza reti, con entrambe le squadre attente a contenere gli spazi. Nella ripresa la partita si è sbloccata al 55′, quando Michael Olise ha superato la difesa azzurra firmando il vantaggio transalpino.

L’Italia ha reagito al gol ospite alzando il baricentro e spingendo sull’acceleratore: al 68′ Alessandro Bastoni ha colto di testa il pareggio sugli sviluppi di un’azione offensiva, fissando l’1-1 che avrebbe poi deciso il match.

La Francia è rimasta in dieci all’85’ per la doppia ammonizione a Dayot Upamecano. Negli ultimi minuti gli Azzurri hanno provato a sfruttare la superiorità numerica per cercare il sorpasso, senza però trovare il guizzo decisivo prima del fischio finale.

Il pareggio certifica la solidità mostrata dalla squadra italiana sul campo dei padroni di casa e lascia in equilibrio il confronto fra le due nazionali nel girone.