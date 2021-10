Barca incagliata in secca a Venezia: squadra di calcio ‘salvata’ dalla Guardia Costiera

Barca incagliata in secca a Venezia: squadra di calcio di baby calciatori, tra gli altri, soccorsi dalla Guardia Costiera.

L’operazione di soccorso è stata effettuata ieri sera

La Guardia Costiera è intervenuta nella laguna di Venezia.

L’allarme era stato dato per una imbarcazione non di linea che si era trovata improvvisamente in difficoltà tra San Pietro in Volta e Fusina.

A bordo vi erano 65 passeggeri, tra cui diversi ragazzi appartenenti ad una squadra di calcio.

A causa della bassa marea il natante si era incagliato davanti a Pellestrina non riuscendo più a proseguire.

I soccorritori hanno disincagliato la barca portandola sino alla bocca di porto di Malamocco dove è avvenuto il trasbordo in sicurezza dei passeggeri.

