Incendio a bordo di un’imbarcazione: il natante è affondato. Guardia Costiera salva 11 persone

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Un incendio è scoppiato ieri sera su un’imbarcazione da diporto di 18 metri, a circa 1,5 chilometri dalla costa di Jesolo. Il disastro ha reso necessaria l’evacuazione di undici persone. La situazione, controllata dalle unità intervenute della Guardia Costiera, si è purtroppo conclusa con l’affondamento del natante intorno alle 20.00.



La prima segnalazione è arrivata intorno alle 18.00 alla Sala Operativa, che ha immediatamente attivato la Guardia Costiera di Jesolo. Sotto il coordinamento del Tenente di Vascello Luca Mariano Pignataro, l’unità dipendente è giunta sul posto in pochi minuti, trovando la barca già coinvolta dalle fiamme.

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Gli equipaggi della Guardia Costiera hanno dato priorità alla messa in sicurezza delle persone a bordo. Le operazioni di evacuazione sono state completate rapidamente: a contribuire alle prime fasi sono state anche alcune imbarcazioni da diporto presenti nei paraggi, che avevano già iniziato a trarre in salvo gli occupanti prima dell’arrivo delle forze di soccorso.



Con le persone messe in salvo, l’intervento si è quindi concentrato sullo spegnimento dell’incendio. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Civici Pompieri Volontari del Comune di Cavallino-Treporti, impegnati nelle operazioni congiunte per contenere le fiamme e limitare i danni all’unità.



Nonostante gli sforzi dei soccorritori, la violenza dell’incendio era tale che ha continuato a interessare la struttura dell’imbarcazione. Dopo circa due ore dall’allarme, il natante è infine affondato nelle acque antistanti Jesolo intorno alle 20.00.



Parallelamente alla gestione dell’emergenza umana, la Guardia Costiera di Venezia ha attivato il piano locale di tutela dell’ambiente marino previsto in questi casi. L’obiettivo è prevenire e limitare eventuali fuoriuscite di carburante derivanti dall’affondamento, con misure di contenimento tempestive e coordinate.



Nell’area è diventata operativa anche un’unità della società Castalia, concessionaria del Ministero, incaricata di impedire dispersioni di gasolio e di mitigarne gli effetti su mare e costa. Le attività sono state messe in campo fin dalle prime fasi per monitorare la copertura del carburante e intervenire dove necessario.



Le operazioni non si sono comunque concluse con l’affondamento: è previsto infatti l’intervento dei sommozzatori della Guardia Costiera nel corso del pomeriggio di oggi, che svolgeranno le attività subacquee legate alla gestione dell’emergenza e alle verifiche sull’unità affondata.

Le attività in mare proseguiranno nelle prossime ore per completare le verifiche e limitare gli impatti sull’ecosistema costiero.