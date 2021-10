Banchi a rotelle rottamati, la Municipalità di Venezia tenta salvataggio

Municipalità di Venezia, Murano, Burano

Abbiamo visto nei giornali che qualche scuola si sta liberando dei “banchi a rotelle”, che sono così destinati al macero.

Quei banchi nascono dalla volontà di alcuni di trovare delle soluzioni, nel momento più nero della pandemia.

Qualcuno frettolosamente le ha cercate, improvvisando, alle volte, dei rimedi non sempre efficaci.

Non è stato facile, in assenza di precedenti, capire che cosa fosse meglio fare per permettere agli studenti di ritornare a scuola in sicurezza.

Molti banchi, alla fine, sono stati acquistati e ora non servono più.

Ci chiediamo se sia possibile riciclarli e fare in modo che vadano ad arredare, ad esempio, sedi di Associazioni che ne siano sguarnite.

Come Municipalità di Venezia, Murano, Burano ci rendiamo disponibili come mediatori tra le scuole che li vogliano scartare e alcune Associazioni o gruppi di altro genere che ne abbiano necessità.

Scrivere a:

[email protected]

Stefania Bertelli

Delegata

Municipalitá di Venezia, Murano, Burano

