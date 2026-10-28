Pianiga (Venezia): coppia rientra dal lavoro e trova i ladri in casa. Uomo ferito

Una coppia è stata aggredita nella notte tra lunedì e martedì dopo essere rientrata nella propria abitazione a Pianiga, in provincia di Venezia.

Secondo quanto reso noto su Facebook dall’ex sindaco e attuale consigliere comunale Federica Calzavara, nell’abitazione si trovavano tre persone che hanno attaccato i proprietari non appena li hanno trovati.



La ricostruzione dell’episodio, confermata da ambienti investigativi, indica che l’uomo è stato colpito alla testa con un grosso cacciavite. Dopo l’aggressione, sia lui sia la moglie sono stati trasportati al pronto soccorso per le cure del caso.



La segnalazione pubblicata dal consigliere comunale ha reso nota la circostanza alla comunità locale e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. In base alle informazioni disponibili, i Carabinieri sono intervenuti e hanno avviato le indagini per chiarire dinamica e responsabilità.



Non sono stati resi noti elementi ulteriori sullo stato di salute dei coniugi né sull’eventuale individuazione dei presunti autori, che secondo il racconto sarebbero stati tre. Anche i dettagli relativi a eventuali referti medici o prognosi non sono stati diffusi dalle fonti citate.



L’intervento dei militari si è concentrato, in questa fase iniziale, sulla raccolta di testimonianze e sulla verifica dei rilievi necessari a ricostruire l’accaduto. Le indagini procedono per stabilire se si tratti di un furto finito male o di un’azione con diverse finalità, circostanza al momento non confermata ufficialmente.



La notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Pianiga, dove episodi simili destano attenzione per il rischio di escalation della violenza nelle abitazioni private. Il caso è seguito dai Carabinieri locali che proseguiranno gli accertamenti per identificare i responsabili.