“Uniti nello Sport”: a San Donà di Piave, il 19 settembre, torna open day multisport per l’inclusione

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Sabato 19 settembre San Donà di Piave ospita la seconda edizione di “Uniti nello Sport”, giornata gratuita dedicata alla pratica sportiva inclusiva. L’evento, organizzato da CIP Veneto e dall’Associazione La Nostra Famiglia, si svolgerà dalle 14 alle 18 al Palazzetto dello Sport “Guido Barbazza” e al vicino campo di atletica in via Unità d’Italia 12.



L’iniziativa offre ai partecipanti la possibilità di provare più discipline paralimpiche affiancati da tecnici e dalle realtà sportive del territorio. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è promuovere lo sport come strumento di partecipazione, relazione e crescita per persone con disabilità.

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Per La Nostra Famiglia il 2026 segna un anno simbolico: si celebra l’ottantesimo anniversario dell’apertura della prima sede italiana dell’associazione. Per questo motivo l’evento assume un rilievo particolare, sottolineano i vertici dell’ente, come occasione concreta per favorire accesso e partecipazione alle attività sportive.



Il programma prevede un villaggio multisport organizzato in postazioni distinte. All’interno del Palazzetto si svolgeranno attività di Baskin con EISI, pensata per persone con disabilità intellettiva; Rugby in carrozzina con FISPES, rivolta a persone con disabilità fisica; e Calcio a 5 con FISDIR, dedicato a persone con disabilità intellettiva.



All’esterno, sul Campo di Atletica Leggera, saranno attive due ulteriori proposte: atletica leggera, gestita congiuntamente da FISPES e FISDIR per persone con disabilità sia intellettiva sia fisica; e ciclismo su tandem con DOPLA Treviso, indirizzato a persone con disabilità visiva e intellettiva.



Per la seconda edizione è previsto anche un corner dedicato alla fisioterapia. Qui i visitatori potranno avvicinarsi alle attività riabilitative attraverso giochi e semplici esercizi, con l’intento di mostrare come movimento e recupero possano integrarsi nella pratica sportiva.



L’organizzazione ha previsto che i partecipanti siano divisi in gruppi e ruotino tra le postazioni. Ogni prova durerà circa trenta minuti, modo per sperimentare più sport e individuare eventuali affinità con passioni e abilità personali.

In caso di maltempo le attività di atletica e ciclismo saranno spostate all’interno del palazzetto per garantire lo svolgimento del programma previsto.



Alle 17.30 è in calendario una partita dimostrativa di rugby in carrozzina, un momento pensato per mostrare al pubblico dinamiche e regole di una disciplina paralimpica spesso poco conosciuta ma di forte impatto spettacolare.



L’evento coinvolge, oltre agli enti promotori, una rete di partner istituzionali e locali: il Ministro per lo Sport e i Giovani, il Comune di San Donà di Piave, l’Ulss4, la Fondazione di Venezia, Confartigianato San Donà di Piave, Jekoservice e Sogedai. La collaborazione tra federazioni, associazioni e istituzioni vuole facilitare il collegamento tra prova occasionale e pratiche sportive quotidiane.



La giornata si apre alle 14 con accoglienza e consegna kit; dopo i saluti istituzionali, le attività inizieranno intorno alle 14.30 e proseguiranno fino alle 17. Il match dimostrativo anticipa la chiusura e i saluti finali delle 18.



L’iniziativa è aperta a tutti e non prevede costi di partecipazione. Per chi desidera il cestino merenda è richiesta la registrazione preventiva attraverso il modulo online: https://forms.gle/q9gnwXm637DoQbhy8.