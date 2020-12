Ariadna Romero, ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli: il figlio e la vita privata

Ariadna Romero è comparsa al Grande Fratello VIP per incoraggiare l’ex fidanzato Pierpaolo Pretelli. L’ex schedina di Quelli che il Calcio ha commosso il concorrente parlando del figlio Leonardo. “Lui ti guarda sempre – ha detto – sei il suo supereroe e a scuola sta andando benissimo, siamo orgogliosi di te, ma non devi piangere!”. La modella ha poi continuato: “So che sei un ragazzo dolce, bravissimo, di cuore, pensa con la tua testa. Nella vita, quando hai dato ascolto ad altre persone sai come è andata. Pensa a te stesso”.

A cosa si riferiva? Cos’è successo tra i due? Qual è la vita privata di Ariadna Romero?

L’arrivo in Italia e gli inizi

Nata a Cuba nel 1986, Ariadna Romero stava studiando giurisprudenza quando nel 2009 un talent scout le propose di trasferirsi in Italia per lavorare come modella. “Ho deciso di lasciare tutto – raccontò a Vanity Fair – mi sono ritrovata a Milano, da sola, senza conoscere la lingua”. Lo stesso anno debuttò come schedina a Quelli Che il Calcio e condusse fino al 2013 Jukebox su Milan Channel. Ma il suo ruolo più celebre fu nel 2011 nel film di Pieraccioni Finalmente la felicità oltre a una sua partecipazione a Pechino Express 2013 dove arrivò seconda.

L’ex marito Lorenzo Gergati

Nel 2009 Ariadna Romero vide per la prima volta il futuro marito Lorenzo Gergati. “Io facevo la schedina a Quelli che il calcio – confidò a Vanity Fair – e domenica sera dopo la trasmissione andavamo tutti a cena insieme. E anche lui, che è un giocatore di basket, dopo la partita andava a mangiare con la squadra. Così, ci siamo ritrovati nello stesso ristorante. E, quella sera, mi sono subito accorta che c’era un ragazzo che mi guardava fisso negli occhi e non parlava. Mi ha osservato tutta la sera”. La scintilla scattò quando la showgirl perse il cellulare, qualcuno lo ritrovò e lo consegnò alla polizia. Gli agenti contattarono l’ultimo numero ed era proprio quello del cestista.

Dopo la convivenza a Moncalieri, la proposta di matrimonio: “Ha riempito la strada di candele – proseguì la modella – bloccando completamente il passaggio alle auto. Nei giorni seguenti continuavo a chiedergli: “Ma sei sicuro? È davvero quello che vuoi?”. Il rito civile fu celebrato il 20 dicembre 2012 a Varese mentre quello cattolico il 7 luglio 2013 a Cuba, ma dopo due anni il matrimonio finì.

Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli

Nel settembre 2015 Ariadna Romero fu paparazzata da Chi mentre baciava il Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli. Ad ottobre arrivò la conferma attraverso alcuni scatti social che li ritraevano a Taormina. Secondo Gossipglam i due si conoscevano già dalla primavera, quando si incontrarono a Las Palmas per uno shooting fotografico.

Nel luglio 2016 la cubana parlò di matrimonio “Abbiamo deciso che ci sposeremo a Maratea entro il 2017 – disse a Nuovo TV – però secondo me la cicogna arriva molto prima”. Esattamente un anno dopo arrivò il figlio Leonardo, ma le nozze non ci furono, anzi, la coppia andò in crisi e si ruppe.

Nell’aprile 2018 l’ex Velino confidò a Pomeriggio Cinque: “La nascita del bambino ci ha portato ad alcuni piccoli squilibri e delle rotture nel nostro rapporto di coppia. Abbiamo deciso di prenderci un periodo di pausa: lei ha deciso di andare via per due mesi a Cuba. Mi ha chiesto di accompagnarla, però io non posso muovermi per via del lavoro. Non so quanto ci faccia bene separarci per così tanto tempo, ma mi dispiace dover lasciar andare via mio figlio”.

Ariadna Romero e Leonardo Pieraccioni

Nel 2018 Ariadna Romero fu vista con Leonardo Pieraccioni e i rotocalchi ipotizzarono un flirt. Ma il regista smentì: “un pranzo dopo tre anni che non ci si vedeva e siamo fidanzati – scrisse sul suo profilo Instagram – se ora si tornasse anche a cena direbbero che siam sposati, si va a vivere insieme e s’è adottato Ceccherini! Evviva i’ gossippe fantasy che almeno ci tiene allegri”.

Pierpaolo Pretelli, la versione di Ariadna Romero

Dopo la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 2019 (dove resistette per 26 giorni) Ariadna Romero volle dire la sua sul rapporto con Pierpaolo Pretelli. “Dopo il parto io avevo bisogno della sua presenza – disse a Domenica Live – Quando partorisci tutti ti fanno gli auguri ma nessuno ti dice quanto sarà difficile, nessuno ti parla della depressione post-parto. Pierpaolo è stato molto presente per Leonardo, un vero e proprio mammo, ma con me non ha fatto altrettanto”. Così, dopo l’ennesima litigata, la showgirl portò il figlio non a Cuba ma a Miami dove vivono i suoi genitori. “Ho detto a Pierpaolo: se tu ci tieni ti aspetto lì” ma l’ex Velino non li avrebbe né raggiunti né chiesto loro di tornare.

Pretelli si presentò nell’agosto 2018 e fu ospitato dai suoceri. “Mi ha detto che a Temptation Island, dove ha fatto il tentatore, mi ha pensata molto – ha continuato la modella – Sono rientrata in Italia a settembre ma lui è andato a fare il corteggiatore a Uomini e Donne”.

Ariadna Romero ha un fidanzato?

Da quanto risulta, Ariadna Romero non ha attualmente un fidanzato ma, nonostante le incomprensioni continuerebbe a frequentare Pretelli. Nel settembre 2019 i due furono visti alla prima del film Disney Maleficent in compagnia del figlio Leonardo. Alle voci che ipotizzavano un ritorno di fiamma lei rispose sui social: “Per i più curiosi: non siamo tornati insieme, ma abbiamo un bambino in comune. Spesso quando vado a prendere Leo a casa di Pierpaolo mi prepara anche un piatto di pasta (la fa buonissima). Lui da me non mangia perché io sono una frana in cucina ma ugualmente fa come se fosse casa sua. Per Leonardo. Spesso organizziamo delle cose dove andiamo insieme, è importante che Leo senta la presenza di entrambi i genitori. Mio figlio è un bimbo felice“.

Ci saranno dei risvolti tra Ariadna Romero e l’ex fidanzato Pierpaolo Pretelli? Torneranno insieme?

Marie Jolie