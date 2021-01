Alba Parietti, Maria Teresa Ruta e l’Alain Delon conteso: faccia a faccia al Grande Fratello VIP

Il racconto di Maria Teresa Ruta, secondo la quale Alba Parietti le avrebbe “rubato” Alain Delon, non era piaciuto all’interessata. La madre di Oppini le aveva dato della “millantatrice” sostenuta da Patrizia Rossetti, che avrebbe “tradito” l’amicizia con la vippona aggiungendo che “è meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality“. Finché ieri Maria Teresa Ruta e Alba Parietti si sono trovate faccia a faccia al Grande Fratello VIP per chiarire come fossero andate le cose.

La quiete prima della tempesta

sponsor

Alfonso Signorini ha aperto il collegamento con la Casa. “Io ho chiesto e hai ragione tu – ha detto a Maria Teresa – tu quel drink con Alain Delon l’hai preso! Quindi cantagliele belle in faccia a chi ti aspetta in passerella! Vai in passerella armata fino ai denti! Come una leonessa!”. La concorrente è così corsa all’esterno dove è spuntata Alba Parietti. “Ti adoro” ha esordito la Ruta con la collega che ha replicato “sì sì, mi adori…”.

Alba Parietti vs Maria Teresa Ruta

commercial



La madre di Oppini è partita per prima. “Allora, Maria Teresa – ha detto – innanzitutto una grande ammirazione per quello che stai facendo, però tu hai detto che io ti ho rubato il posto a tavola. Ho notato una certa tendenza da parte tua ad elevare te stessa per cercare di affossare le altre. Io non mi sarei mai permessa di mettere in discussione la tua serata con Delon. Il racconto iniziale era che tu hai detto che io, durante una tua pausa, ti avrei rubato il posto a tavola”. Al che la Ruta ha risposto: “Tu stavi parlando e lui, quando ho fatto i gradini, ti ha detto ‘prego si accomodi’“. Alba Parietti ha spiegato “perché siamo molto amici con Alain Delon. E dato che tu sei una persona con un grandissimo temperamento, ci conosciamo da quasi quarant’anni, e la cosa di abbassare gli altri per elevare te l’hai fatta con Matilde (Brandi n.d.r.) a me non è piaciuta. Non c’è bisogno sempre di ricostruire la tua vita attraverso i racconti fatti mettendoci in mezzo altre persone che ci devono rimettere. Allora, la stessa cosa che hai fatto con Matilde quando hai detto che le hai portato via un lavoro, ‘forse è per questo che lei mi detesta’… C’è sempre qualcuno che porta via qualcosa a qualcun altro. Quello che voglio dire: in due facciamo 120 anni, siamo due donne che hanno vissuto, che hanno avuto tante soddisfazioni… essere ancora lì a rivendicare un posto a tavola vicino a un grandissimo attore mi sembra una cosa un po’… Penso che ognuna di noi possa elevarsi da sola”.

“Volevo farmi desiderare”

Alfonso Signorini l’ha interrotta per dedicarle un applauso chiedendole, però, di sentire anche Maria Teresa Ruta. La vippona ha preso la parola: “Quando ho parlato del mio abito con il quale ho ballato con il principe Alberto avete trovato le copertine, l’abito e tutto quanto”. La Parietti ha replicato “Lo conosco pure io, non è che li conosce solo lei, c’abbiamo sessant’anni tutte e due“. La Ruta ha ripreso: “esattamente, come ho raccontato, lei è stata invitata. Questo segretario, avendo visto che ero una giornalista del parterre, mi ha chiesto se volevo sedermi a quel tavolo lì”. “E perché non ti sei seduta?” ha chiesto Alba, e Maria Teresa “sono andata a cambiarmi, sono scesa e il tavolo era quasi tutto occupato”. Per la Parietti “se il mitico Delon ti voleva al tavolo ti avrebbe detto ‘venga a sedersi signorina, si accomodi”. Ma la Ruta ha risposto “volevo farmi desiderare perché io non ho le tue tecniche“. E lei: “quindi le tue sono quelle di farti aspettare fino alle tre del mattino?”. E giù risate.

Alain Delon e Mara Venier

Signorini è intervenuto per aggiungere che al telefono di Cristiano Malgioglio sarebbe sopraggiunto un messaggio di “una loro comune amica: Mara Venier“. Il cantante ha negato l’sms ma ha aggiunto che Alain Delon avrebbe avuto una grande passione per lei. “È successo vent’anni fa – ha spiegato – eravamo a cena insieme e Delon era pazzo di Mara, ma lei in quel periodo stava con Renzo Arbore… Delon voleva il numero di Mara Venier e io gli ho dato il mio”.

Quindi, lo “scontro” tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta si è concluso con una sola vincitrice: l’ironia.

Marie Jolie