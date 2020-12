Mario Ermito e Sonia Lorenzini si conoscevano prima del Grande Fratello VIP: la chat privata

Colpo di scena al Grande Fratello VIP: i nuovi concorrenti Mario Ermito e Sonia Lorenzini si conoscevano già. Non solo: fino al 29 ottobre i due si sarebbero scambiati dei messaggi su Instagram. A iniziare la chat sarebbe stato l’attore, confermando la rottura con la make up artist Valentina Paolillo che i principali rotocalchi davano ancora come sua fidanzata. Ma cos’è successo?

La chat tra Mario Ermito e Sonia Lorenzini

A dare la notizia è stato Gabriele Parpiglia che ha pubblicato su Giornalettismo la loro chat privata. Il primo messaggio risalirebbe ai primi di settembre: “sei sparita senza dirmi nulla” avrebbe scritto Ermito, single come l’ex tronista dopo i due anni e mezzo con Piccinato. Sonia Lorenzini provò a respingere le avance parlando di “un periodo particolare”. L’attore la invitò a non “chiudersi in se stessa”, a “trovare una chiave di lettura diversa” e a “vivere il presente” con un “daje Sonia, ci penso io a tirarti su di morale“.

La donna spiegò di “aver bisogno dei propri tempi per ripartire” ma Ermito tornò all’attacco. “Non precluderti la possibilità di conoscermi in questo periodo particolare della tua vita – scrisse – Il cambiamento è una condizione mentale normale che viviamo o abbiamo vissuto tutti”.

A fine ottobre il nuovo affondo di Mario: “Buongiorno, ti ho sognata. Sarà stato il vino. Ma finalmente nel sogno c’eravamo incontrati. Ed era tutto un po’ strano” seguito dall’invito “ho preso casa a Roma. Grande, con stanza ospiti. Se ti proponessi weekend con calici di vino?“. La Lorenzini ha però declinato: “È il 29 ottobre un periodo particolare per gli spostamenti e non avrei il tempo” e la conversazione si è conclusa con un “Non forziamo le cose. Vedremo”. Destino volle che un mese e mezzo più tardi i due si ritrovassero al Grande Fratello VIP.

La conferma Sonia Lorenzini

Indiscrezioni? Fantasie giornalistiche? Non proprio: dopo l’ingresso di Ermito Sonia Lorenzini ha confessato il carteggio a Dayane Mello. “Mario mi ha scritto su Instagram – ha svelato – era la prima volta che un ragazzo mi dimostrava attenzioni. Quindi inizialmente mi scrive, ci siamo trovati pure bene a parlare ma io ero molto concentrata sul mio viaggio, su me stessa. Perché io ho bisogno di ritrovarmi come donna, come persona. Mi sono lasciata a maggio e mentre ero via a luglio lui mi ha scritto”.

I primi messaggi, quindi, risalirebbero all’estate. La brasiliana ha chiesto a Sonia perché nella Casa il brindisino non la “ca**sse” e la Lorenzini ha risposto: “Lui ogni tanto lancia la battutina, ma se il suo modo di corteggiare una persona è versare l’olio nella camomilla… Ma stai scherzando? Ecco, se tu ti immagini uno che ti ha scritto fino a ottobre, tu ti immagini un ragazzo che ha un interesse… estetico o quello che sia. Poi vieni qui… ecco, mi sarei aspettata un approccio di corteggiamento diverso“.

Cosa succederà tra Sonia Lorenzini e Mario Ermito? Perché lui non la corteggia? È una questione di timidezza? O l’interesse nei suoi confronti è già sfumato? Lo scopriremo solo seguendo il Grande Fratello VIP!

