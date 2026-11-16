Blocco nazionale dei voli Usa: ripresa graduale, ma a Washington è scontro sul piano da 50 miliardi

I cieli degli Stati Uniti avviano una ripresa lenta dopo il blocco nazionale del traffico aereo di venerdì 13 novembre che ha lasciato a terra migliaia di passeggeri e circa 7.000 voli bloccati. Il Segretario ai Trasporti Sean Duffy ha detto domenica che si aspetta un ritorno alle operazioni regolari entro le prime ore di lunedì 16 novembre.

Secondo la ricostruzione delle autorità, la paralisi è stata innescata da un intervento tecnico: un appaltatore della Federal Aviation Administration (FAA) stava sostituendo cavi in rame con fibra ottica in una stazione radio remota a El Dorado, Arkansas. L’attivazione di un nuovo router avrebbe prodotto un flusso anomalo di dati che ha sovraccaricato la rete analogica del controllo del traffico aereo, con effetti a catena fino a un impianto radar ad Amarillo, Texas.

Per motivi di sicurezza la FAA ha ordinato l’immediato stop a tutti i decolli sull’intero territorio nazionale. Le autorità indicano una durata dell’interruzione di circa quattro ore durante la giornata di venerdì, anche se altri resoconti parlano di un blocco durato quasi cinque ore, con pesanti strascichi di cancellazioni nel corso del fine settimana.

Sfruttando la risonanza mediatica della crisi, Duffy ha chiesto al Congresso uno stanziamento straordinario di 50 miliardi di dollari per un ampio piano di modernizzazione delle infrastrutture della FAA. Il segretario ha sottolineato che i sistemi già convertiti alle reti digitali IP non hanno subito interruzioni e ha avvertito che non è più possibile «mettere delle toppe a un sistema obsoleto»; l’obiettivo dell’amministrazione è sostituire hardware, software, reti di telecomunicazione e torri di controllo fatiscenti.

La richiesta arriva mentre a Capitol Hill si apre uno scontro politico. La Casa Bianca ha puntato il dito contro i ritardi delle precedenti amministrazioni e l’inerzia legislativa, ma diversi esponenti democratici al Congresso chiedono prima la piena trasparenza sulle indagini tecniche. I lavori di accertamento sono condotti dalla FAA con il gestore L3Harris e con il supporto dell’FBI; i parlamentari richiedono i risultati di queste verifiche prima di autorizzare eventuali nuove spese ingenti.

Con la sessione legislativa di fine mandato che scorre verso la chiusura, il piano di ammodernamento delle infrastrutture del controllo del traffico aereo è destinato a diventare uno dei principali punti di contesa nelle prossime settimane a Washington.