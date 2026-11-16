Proposta Usa sul Donbass e frizioni diplomatiche: Kiev valuta, Mosca collega la pace a una nuova architettura di sicurezza

Gli Stati Uniti avrebbero chiesto all’Ucraina se fosse disposta a ritirare le proprie forze dal Donbass in cambio dell’adesione alla Nato. A rivelarlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha spiegato come la proposta sia emersa durante l’ultimo ciclo di colloqui diplomatici. Pur ribadendo che Kiev non intende tradizionalmente cedere territori, Zelensky ha aggiunto che sottoporrebbe all’opinione pubblica un piano concreto che abbinasse l’ingresso nella Nato a garanzie di sicurezza vincolanti e a finanziamenti per la ricostruzione.

Dal Cremlino è arrivata una risposta che sposta il dibattito sul piano più ampio della sicurezza europea. Il portavoce Dmitri Peskov ha affermato che la soluzione del conflitto ucraino è intrinsecamente collegata alla ridefinizione dell’architettura di sicurezza del continente, sostenendo che i due aspetti fanno parte dello stesso insieme e non possono essere trattati separatamente. Peskov ha inoltre dichiarato che i negoziatori incaricati dall’Unione europea non hanno ancora stabilito contatti con la Russia; la delegazione europea prevista includerà rappresentanti della Commissione e del Consiglio europeo e di Germania, Francia, Italia, Polonia e Regno Unito.

Sullo sfondo delle trattative, il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha criticato le ambizioni di Mosca di ridisegnare l’ordine di sicurezza europeo, sostenendo che per farlo il presidente Vladimir Putin dovrebbe prima vincere la guerra in Ucraina. Sybiha ha inoltre elencato perdite e ritardi dei russi nei quattro anni e otto mesi di conflitto, riferendo numeri e battute d’arresto e definendo come opzione realistica per la Russia un cessate il fuoco lungo l’attuale linea di contatto, piuttosto che negoziare sfere di influenza in Europa.

Anche a livello europeo e transatlantico si moltiplicano gli appelli per un ruolo deciso dell’Unione. Il presidente francese Emmanuel Macron ha indicato come obiettivo una pace giusta e solida per l’Ucraina e ha invitato l’Europa a svolgere un ruolo pieno nel rafforzare un quadro comune di sicurezza continentale, così da proteggere i cittadini ucraini, francesi ed europei nel lungo periodo.

Dalla scena diplomatica sono arrivate altre iniziative: Jared Kushner ha ribadito la centralità della Nato per la sicurezza europea e ha descritto il lavoro in corso, anche attraverso missioni e incontri trilaterali tra rappresentanti di Stati Uniti, Russia e Ucraina, per individuare passi successivi e possibili compromessi pragmatici. Fonti del Cremlino hanno intanto confermato la previsione di un vertice a tre tra Putin, Donald Trump e Xi Jinping a Shenzhen.

Sullo sfondo del confronto permanente, proseguono gli attacchi e le conseguenze sul terreno e nelle infrastrutture. Il ministero della Difesa di Mosca ha comunicato di aver intercettato e abbattuto 533 droni ucraini fra le 20:00 del 14 novembre e le 8:00 del 15 novembre, su un ampio territorio che comprende regioni come Astrachan, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Volgograd, Kursk, Lipetsk, Rostov, Saratov, Tula, Ulyanovsk e Krasnodar, oltre a Tatarstan e Crimea, con intercettazioni segnalate anche sul Mar d’Azov e sul Mar Nero.

Nella regione di Rostov un attacco con droni ha causato un morto e quattro feriti, ha riferito il governatore Yuri Slyusar: la vittima è il responsabile tecnico di una sottostazione elettrica a Taganrog; l’attacco ha danneggiato due sottostazioni e un ponte ferroviario, provocando incendi, interruzioni di corrente e la sospensione del traffico ferroviario. Secondo lo stesso Slyusar, le difese aeree regionali hanno abbattuto circa 50 droni nella notte.

In Ucraina, la rete elettrica resta sotto stress per i danni dovuti agli attacchi russi: Ukrenergo ha annunciato interruzioni di corrente programmate che saranno in vigore 24 ore su 24 in alcune regioni, con limitazioni di capacità per il settore industriale e turni di blackout per i consumatori. Tecnici delle compagnie elettriche sono al lavoro per riparare le reti e ripristinare l’energia alle abitazioni.

Altri attacchi hanno provocato vittime civili: un raid su Pavlohrad, nella regione di Dnipropetrovsk, ha fatto una vittima e dieci feriti, tra cui un bambino di 7 anni, secondo il governatore Oleksandr Ganzha.

Sul fronte dell’informazione digitale, YouTube ha bloccato 16 canali russi in Ucraina su segnalazione del Centro ucraino per la lotta alla disinformazione; fra i canali segnalati figurano corrispondenti e blogger filobellici come Alexander Sladkov e Sergei Kolyasnikov (conosciuto come Zergulio), artisti e gruppi quali Nadezh da Babkina, Y