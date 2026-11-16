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TG2 Mizar, la rubrica culturale del Tg2 andata in onda il 15 novembre 2026

TG2 Mizar, la rubrica culturale del Tg2 diretta da Antonio Preziosi e curata dalla Redazione Cultura, è andata in onda il 15/11/2026 alle 00:45 su RaiNews.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La rubrica Tg2 Mizar è andata in onda nella notte del 15 novembre 2026, con la puntata trasmessa alle 00:45. Il programma propone le pagine dedicate alla cultura italiana, ai musei, alle opere e ai protagonisti del settore.

La cura editoriale della puntata è stata affidata alla Redazione Cultura del Tg2. La testata segnala alla guida della trasmissione Antonio Preziosi, con Maria Antonietta Spadorcia nel ruolo di vicedirettore.

Tg2 Mizar rientra nell’offerta informativa del Tg2 e viene presentata come una rubrica interna al canale, focalizzata sui temi culturali indicati dalla redazione.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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