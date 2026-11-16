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Si accorge della truffa del finto carabiniere e viene colpito alla testa: morto a 92 anni. Polizia ferma due stranieri

Un cappellino e le immagini delle telecamere inchiodano i due giovani fermati per la morte del pensionato di 92 anni a Milano.

Mario Nascimbeni
a cura di: Mario Nascimbeni
Poliziotto al telefono (Milano)

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Un cappellino gettato in un’aiuola e le immagini di una fuga alle 15:00 hanno contribuito a ricostruire la dinamica dell’aggressione che ha portato alla morte di Nicola Luciano Re, 92 anni. Gli investigatori milanesi ritengono che quei fotogrammi e il reperto siano elementi chiave nell’inchiesta sulla truffa del cosiddetto “falso carabiniere”.


La scoperta del cappellino è avvenuta in viale Umbria, nel cantiere dell’aiuola, dove la polizia lo ha recuperato e inviato a esami tecnico-biologici. Nel filmato estrapolato dalle telecamere di sorveglianza, il berretto viene associato a Hamdi Hassan, 19 anni, ripreso all’incrocio con via Muratori poco dopo le 15 del 27 ottobre.


Accanto a Hassan nelle immagini c’è Mohamed Abouelfetouh, 22 anni. Entrambi, di origine egiziana, sono stati poi ripresi mentre si dirigevano verso via Tertulliano per prendere la metropolitana. Per gli inquirenti il filmato della fuga rappresenta un riscontro diretto della loro presenza nei pressi dell’abitazione della vittima il giorno dell’aggressione.


Secondo la ricostruzione della Squadra mobile, i due avrebbero messo in atto la truffa del finto carabiniere per indurre il pensionato a consegnare i gioielli custoditi in casa. Mentre Hassan sarebbe salito nell’appartamento, Abouelfetouh avrebbe vigilato in strada facendo da palo.
La situazione è precipitata quando la vittima si è accorta del raggiro e ha cercato di difendersi. I magistrati ipotizzano che il 19enne abbia colpito il 92enne alla testa e che i due siano poi fuggiti con la refurtiva. Poco dopo a trovare l’uomo a terra, ancora semicosciente, è stata la figlia.


Trasportato d’urgenza al Policlinico di Milano, il pensionato è deceduto il giorno successivo. L’esito del ricovero ha fatto scattare per gli investigatori l’ipotesi di reato più grave, con il passaggio dalle indagini su una truffa a quelle su una rapina finita in tragedia.


I due giovani sono stati fermati dalla polizia il 13 novembre. A vario titolo sono accusati di rapina aggravata e omicidio. Nel fascicolo degli inquirenti, oltre alle riprese delle telecamere e agli accertamenti sul cappellino, sono raccolte anche intercettazioni delle conversazioni dei due in questura antecedenti al fermo.

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Gli elementi raccolti dagli agenti della mobile includono quindi prove tecniche e registrazioni che, secondo gli investigatori, collegano i sospetti ai fatti del 27 ottobre. Il quadro probatorio verrà valutato nelle prossime ore dal giudice per le indagini preliminari.

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Mario Nascimbeni
Mario Nascimbeni
Giornalista professionista, collabora con testate nazionali. Ha base operativa a Roma, ma la sua professione lo porta in ogni parte del mondo.
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