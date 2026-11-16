Scontro in diretta a Ballando: Muti, d’Urso e Mariotto protagonisti di un acceso confronto

Durante la settima puntata di Ballando con le Stelle, in onda su Rai1, è scoppiato un acceso confronto in diretta tra Ornella Muti, Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto.

Dopo l’esibizione di Muti con Pasquale La Rocca, l’attrice ha rimproverato d’Urso per battute sulla sua fragilità e su un infortunio alla spalla occorso la settimana precedente. Muti ha contestato alla collega di essersi messa «sempre in paragone» con lei e ha detto «Mi hai solo giudicato per la mia fragilità, cosa che non ti permetto perché come donna non sei qui a giudicarmi».

D’Urso ha cercato di smorzare i toni, ma la discussione è proseguita con l’intervento di Mariotto, che ha definito la conduttrice di giuria «sempre finta». Fin dall’inizio della serata lo stilista teneva in mano una boccetta di profumo e, nel corso del botta e risposta, ha spruzzato la fragranza verso d’Urso pronunciando «Perché puzzi».

Colpita dall’offesa, d’Urso ha chiesto a Milly Carlucci provvedimenti immediati: «Milly, o io o lui: non gli consento di dire ‘che puzza’». Alberto Matano si è offerto di cambiare posto per separare i giurati, mentre Ivan Zazzaroni ha invitato Mariotto a porgere scuse dirette alla collega.

Le scuse di Mariotto sono arrivate, ma accompagnate da una nuova frecciata: «Mi scuso umilmente, ma sinceramente qui c’è puzza da parecchio». La tensione in studio ha segnato un momento fortemente polemico della serata, interrompendo il clima della gara.